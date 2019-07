Condenadas fueron alojadas en comisarías

La crítica situación carcelaria en la provincia se refleja, por estos días, en el caso de las mujeres privadas de la libertad, las cuales están alojadas provisoriamente en comisarías a partir de la refacción de la alcaidía que se encontraba en condiciones cuestionadas por varios defensores.

La obra de remodelación y ampliación de la alcaidía de mujeres en Ushuaia era urgente, pero genera problemas actualmente.

RIO GRANDE.- En la provincia hay un total de diez mujeres privadas de su libertad en distintas condiciones procesales, entre condenadas y otras aún con causas en trámite.

El Servicio Penitenciario por estos días se encuentra con sumas complicaciones ya que la alcaidía de mujeres que funcionaba en forma muy precaria en la ciudad de Ushuaia, entró en etapas de refacción y ampliación, en una obra que tiene un plazo de 60 días.

Ante ello las mujeres tuvieron que ser reacomodadas por este plazo de tiempo en distintas dependencias policiales de la provincia, con custodia del servicio penitenciario, pero en condiciones que no son óptimas y tuvieron el cuestionamiento desde distintos sectores.

El caso paradigmático de esta situación se dio con la reclusa Claudia Concha Avila, procesada por un homicidio en Ushuaia, quien presentó un hábeas corpus al haber sido alojada en la comisaría Segunda del barrio Intevu de Río Grande.

La interna presentó el recurso que fue denegado desde el Juzgado de Ejecución, tras lo cual se la asistió desde la defensoría oficial del Distrito Judicial Norte, por la Dra. Lorena Nebreda, para ir en apelación ante la Cámara.

La Cámara de Apelaciones ordenó a la jueza de Ejecución verificar el lugar de detención y ante ello la Dra. Natalia Buitrago, esta vez accedió parcialmente a conceder el pedido de la interna, intimando al Servicio Penitenciario a reacomodarla.

Concha Avila retornó a Ushuaia, donde también está en una dependencia policial, pero más cerca de sus afectos, tras lo cual otra interna fue alojada en la comisaría Segunda en su lugar, Amelia Torres, condenada en el marco de una causa por narcotráfico.

Más allá de la cuestión “provisoria” y de “emergencia” desde la defensoría oficial sostienen que este tipo de medidas son violatorias de las garantías constitucionales de las internas, pero desde la Justicia no se va a fondo con este “llamado de atención” que no modificó nada en cuanto a las condiciones de reclusión actuales.

Esperan por la obra

Al respecto de esta situación el director del Servicio Penitenciario, Claudio Cánovas, confirmó el estado de situación señalando que aguardan para “el mes próximo” poder cumplir con la conclusión de la obra de refacción de la alcaidía de mujeres.

Cánovas reconoció que el estado de esas instalaciones era pésimo y que las obras que se realizan eran de necesidad urgente, por lo que esperan poder minimizar “los tiempos de obra que vemos va acelerada”, confirmó.

Una situación de desidia de muchos años y que incluso en la anterior gestión no fue subsanada cuando la población carcelaria femenina llegaba a ser de una sola mujer en toda la provincia.

Mientras tanto hay cuestiones judiciales urgentes, como la inminente detención de Shalom Quiróz en Río Grande, al ser confirmada su pena por homicidio, para la cual no se descarta una provisoria prisión domiciliaria, e incluso la vivida con la Justicia Federal que tiene detenidas desde hace algunas semanas a dos jóvenes peruanas por narcotráfico para las cuales ya solicitó el inmediato traslado fuera de la provincia.