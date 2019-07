Arcando y el Senado

El vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien es candidato a senador nacional por Consenso Federal (Lista 69 Soberanía Fueguina), admitió que le puso condiciones a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey. “Voy a trabajar para los fueguinos sin estar supeditado a las mandas del bloque, porque lo peor que nos puede pasar a los fueguinos es tener representantes que en vez de velar por los intereses de Tierra del Fuego, sigan las directivas de los bloques a los que pertenecen olvidándose de a quienes representan que son a los fueguinos”.

Juan Carlos Arcando señaló que, de llegar al Senado, “no seré un levantamanos de los bloques mayoritarios”.

RIO GRANDE.- El vicegobernador, Juan Carlos Arcando participó del acto por el 98 aniversario de esta ciudad que se llevó adelante en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot de Chacra II.

En primer término “saludó a todos los riograndenses en este 98 aniversario de la ciudad, a aquellos que nacieron acá, a los que vinieron a apostar por Tierra del Fuego, a los que todos los días se levantan para ganarse el pan con el sudor de la frente, a aquellos que hoy están en una situación difícil, a los pioneros, a los antiguos pobladores, a aquellos que vinieron después. Uno lo único que puede hacer es agradecer a la vida el haber tomado la decisión política y la decisión personal de trabajar por esta ciudad”, dijo el Vicegobernador y recordó que “en el caso mío, la decisión personal fue quedarme aquí y la política de trabajar para mejorarle la calidad de vida de todos los fueguinos”.

Admitió que “por ahí se dan y por ahí no se dan las circunstancias, en esta oportunidad voy como candidato a Senador Nacional por el Consenso Federal y las condiciones que le puse tanto a Roberto Lavagna como a Juan Manuel Urtubey, es la libertad y la prioridad de trabajar para los fueguinos sin estar supeditado a las mandas del bloque político que integrare, porque lo peor que nos puede pasar a los fueguinos es tener representantes que en vez de velar por los intereses de Tierra del Fuego, sigan las directivas de los bloques a los que pertenecen, olvidándose de a quienes representan que son los fueguinos”.

Advirtió que “ser funcional a los bloques mayoritarios perjudica a los fueguinos cuando se tenga que votar normas que involucre a Tierra del Fuego; sabemos que eso ha ocurrido en otras oportunidades, pretendo seguir solo las directivas de mi pueblo que nos dio todo a los que vinimos a vivir en su suelo. Voy a trabajar en esa línea y ellos (Lavagna y Urtubey) aceptaron y por eso tomé la decisión de acompañarlos”.

Arcando recordó que “ahora en agosto tenemos las PASO y en octubre las elecciones generales. Tenemos temas en la agenda y esos temas son muy caros a todos los fueguinos; si el pueblo me da la posibilidad de que los represente, seré la voz de ellos en el Congreso de la Nación, sepan que tienen a un seguro defensor de los intereses fueguinos porque ser defensor de la provincia que uno representa, es el verdadero federalismo”.

Situación estratégica

Remarcó la importancia de que la provincia “tenga un rol preponderante en el tema antártico, máxime teniendo en cuenta que es parte de su territorio, lo mismo que las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur. Ejerciendo Tierra del Fuego su autonomía provincial, la Nación ejerce también su soberanía y vamos a trabajar para eso”.

Reparó que “en ese mismo marco de la soberanía y la autonomía, podemos pensar en potenciar muchos aspectos geopolíticos y geopolítica, por lo menos como la entiendo yo, es la ocupación del espacio, es la vinculación, la comunicación y la explotación de los recursos que tenemos, sean renovables o no; la Antártida es la reserva de agua dulce más grande del mundo, la cuenca marina austral es la que más especies ictícolas posee y la aprovechan otros; ni hablar de los hidrocarburos. Creo que si se explotan con razonabilidad y sustentabilidad, a Tierra del Fuego no la para nadie. Hasta el viento es un recurso valioso si lo sabemos aprovechar”.

Juan Carlos Arcando ocupó diversos lugares en su carrera política, además de ser funcionario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, titular de ANSES, fue concejal de Ushuaia, presidente del Cuerpo deliberativo, legislador provincial y vicegobernador. “En todos los lugares que ocupé, sean estos electos o designados, siempre tuve una conducta y por mantenerme en esa línea, tuvo el respaldo de la ciudadanía, pude haberme equivocado, pero lo importante es ser humilde, reconocer errores, corregirlos. Hay muchas asignaturas pendientes para mejorar la calidad de vida de los fueguinos, pero nada se puede lograr sin los consensos entre personas de buena voluntad. Por eso en mi agenda, de ser electo Senador Nacional, está el trabajar con los intendentes, con el nuevo Gobernador, con la nueva Vicegobernadora a partir de diciembre y me pongo humildemente al servicio de las autoridades fueguinas porque es el momento, más que nunca, de ponerse la camiseta de Tierra del Fuego”, concluyó.