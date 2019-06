Tecnomyl SA esclarece

Tecnomyl SA, desmiente categóricamente versiones infundadas en medios de Capital Federal y Tierra del Fuego, en donde mencionan a la Empresa. Aclarando que no hubo despidos masivos, ni hay riesgo de pérdida de fuente laboral.

Entendemos que dicho artículo fue creado con el fin de perjudicar a la empresa, dado que es parcial, infundado y tendencioso. Y no sigue el rigor periodístico necesario de corroboración de fuente.

Si bien la Empresa, se encuentra en una etapa de reorganización en cuanto a sus recurso humanos, esto no impedirá trabajar incondicionalmente en post de obtener un acuerdo pertinente para darle una solución rápida y positiva a la situación gremial. Por tal motivo y entendiendo la presión sindical, nos es importante desmentir cualquier información que perjudique a la empresa.

Como respaldo a lo antes mencionado, es preciso mencionar que la empresa Tecnomyl S., tiene proyectado continuar con la expansión de sus líneas de producción, y de esta manera seguir apostando al desarrollo regional y nacional.