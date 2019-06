Se jugó el torneo “Homenaje al Alférez Sobral”

USHUAIA.- Por la serie de torneos infantiles “Ajedrez y Cultura en el ex Presidio”, el sábado 22 de junio se disputó el torneo en homenaje al alférez Sobral. La competencia cuenta con el auspicio del Museo Marítimo de Ushuaia -en cuyas instalaciones tuvo lugar la competencia-, y la organización del Círculo de Ajedrez de esta capital provincial (CadU), y el arbitraje de Vicente Pozzoli y Juan Carlos Arias.

Estas fueron las posiciones finales: Sub 10: 1.Kimey Buera; 2.Tomás Iglesias; 3.Catalina Romeu; 4.Zenón Díaz. Sub 14: 1.Lucas Cruz; 2.Juan Cristale; 3.Mateo Romeu; 4.Jean Mathieu. Sub 20: 1.Damián Schualle; 2.Nahuel Aguilera; 3.Mauricio Román; 4.Michelle Mathieu.

El próximo torneo para las divisiones formativas se jugará el sábado 29, en conmemoración de la Fundación de la Escuela Nº 15 “Centenario de Ushuaia”. Será en el SUM de dicho establecimiento escolar, ubicado en Ricardo Balbin 2535 (Barrio San Vicente de Paul), a partir de las 10:00, con inscripción libre y gratuita, y el auspicio de la Secretaría de Deportes de la provincia.

Estará destinado para las categorías Sub 8, 10, 12, 14 y 16, por sistema suizo, a cuatro rondas, con un ritmo menor a 30 minutos.

Academia “Rolando Illa”

Entretanto, los viernes -a partir de las 18:00- en el SUM de los talleres de la Galería de Arte del Museo Marítimo, funciona la “Academia Rolando Illa”. Se realizan clases grupales e individuales, entrenamiento en finales, medio juego y aperturas. La actividad está a cargo del profesor Javier Amido (Cel. 5492234381526), y la primera clase es de carácter gratuito.

Mientras que los martes (20:00 a 23:00) y los sábados (17:00 a 20:00), en el segundo piso del Paseo del Fuego (patio de comidas), funciona el Taller de Ajedrez, a cargo de Cristian Jorge, con la coordinación de Marketing del Shopping, y el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia.

AJEDREZ Y CULTURA EN EL EX PRESIDIO. La serie se extiende hasta comienzos de diciembre.