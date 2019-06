El turismo es generador de empleo

Según datos oficiales, la actividad turística es la única que se muestra sólida y en crecimiento en la provincia de Tierra del Fuego. Comparada con otras actividades como la industrial y la hidrocarburífera, las actividades turísticas generan puestos de trabajo y no tienen un techo de crecimiento. Así lo indican las mediciones y lo afirman los investigadores.

Datos oficiales indican que el turismo es el mayor generador de empleo de la provincia.

RIO GRANDE.- Estudios realizados por distintas consultoras y respaldados con datos oficiales, indican que la caída del empleo Industrial provincial tiene su inicio aproximado en octubre de 2015. Según los datos oficiales, esa caída significó que, a octubre de 2018 la merma en la cantidad de empleos alcanzara el 41,2%. Además, la perspectiva no es alentadora si, como se prevé, no hay una fuerte recomposición del consumo interno.

En este marco y como es sabido, la proyección se muestra catastrófica si no se prorrogan los beneficios de la promoción industrial más allá de diciembre de 2023. En ese caso habría que pensar en la desaparición de la industria provincial promovida.

En este panorama, cabe señalar que, en la actualidad, el empleo directo de la industria promovida representa el 27,5% del total del empleo privado registrado en la provincia. A esto debería agregarse el empleo indirecto (transporte y logística, servicios de limpieza, seguridad, comedor, entre otros) y el empleo inducido a través del apalancamiento de otras actividades a partir del gasto que realizan los empleados de esta industria. En Río Grande, donde se concentra el 69% del empleo industrial de la provincia, un escenario de discontinuidad de la industria representaría la pérdida casi inmediata del 50% del empleo privado registrado, lo que significaría una catástrofe.

Hidrocarburos

La extracción de hidrocarburos es por demás comprobada, la principal actividad productiva luego de la industria promovida, con una importante proyección en la explotación off-shore, principalmente de gas. Esta actividad se concentra en la parte norte de la isla, con algunas explotaciones off-shore lo que representa una de las principales actividades económicas en Tierra del Fuego.

Sin embargo y si bien es notable el peso que esta actividad presenta en el producto provincial (cercano al 17% del PBG), en términos de empleo la relevancia es significativamente menor, sumando sólo 876 puestos de trabajo directos en el 3er trimestre de 2018 (2,6% del empleo privado registrado en la provincia).

Según datos oficiales y analizando la evolución de la producción y empleo, resulta notable el salto que pega la producción de gas a principios de 2016, coincidiendo esto con una merma importante del empleo generado por el sector, en las actividades de servicios.

Por otra parte y en cuanto a las proyecciones del sector hidrocarburífero, existe en la actualidad una restricción sumamente importante en la capacidad de transporte del producto. En el caso del transporte a Chile, la utilización del gasoducto San Martín se encuentra en niveles de utilización cercanos al 100%. En el transporte a la red nacional aparecen serias limitaciones en la capacidad del gasoducto que cruza el Estrecho de Magallanes y en el tramo que atraviesa Santa Cruz. Los altos costos requeridos para ampliar la capacidad de transporte no permiten vislumbrar un horizonte promisorio en este sentido. Parece poco probable que se realicen esfuerzos por incrementar la posibilidad de transportar gas desde Tierra del Fuego, más aún con el crecimiento que está mostrando la producción de no convencional en Vaca Muerta y Santa Cruz.

Todo esto no sólo pone serias limitaciones a la capacidad de crecimiento de la producción fueguina de gas, sino que, además, pone en riesgo también la posibilidad de continuar abasteciendo en los actuales niveles al territorio nacional continental, en la medida que los no convencionales de Santa Cruz y Neuquén vayan desplazando a la producción fueguina.

Una luz al final del camino

A pesar de la inestabilidad de la situación industrial, y de la poca posibilidad de generación de empleos relacionada a los hidrocarburos, existe una actividad que está en un lugar de relativa importancia en cuanto a ingresos provinciales y que no está explotada en su totalidad. Esta actividad está concentrada en los sectores relacionados con el turismo que generan aproximadamente el 15% del empleo privado registrado provincial y ayudan a sostener el empleo total en un momento en que la actividad se encuentra en retroceso.

En este contexto, el docente investigador de la UNTDF, Juan García explicó en declaraciones a “Desde Estudio” que “es muy importante tener matrices productivas que se diversifiquen para que no haya crisis más profundas en la Provincia” y remarcó la importancia de profundizar el desarrollo turístico.

El investigador señaló que el turismo no sólo genera dólares sino que, además, “es una actividad que puede desarrollarse de manera virtuosa y crecer en contextos económicos adversos”.

Aseguró que, en el país, el turismo es una de las actividades que crecen a pasar de la realidad económica nacional y generan empleos por lo que termina siendo una actividad muy importante para el contexto nacional actual.

Cabe señalar que, en cuanto a la matriz productiva provincial, el Turismo es la actividad que más empleos genera en la provincia mucho mayor a la actividad hidrocarburífera

Según se indica, otras de las características que tiene el Turismo es que no tiene techo de crecimiento por lo que es un recursos inagotable y con una perspectiva en alza comprobada.

En este contexto, el potencial turístico con el que cuenta Tierra del Fuego supera sus propias mediciones y, a nivel mundial, la provincia cobra relevancia a medida que pasan los años.

Si se la compara con otras actividades, por ejemplo, la Industria tiene restricciones políticas y económicas y los hidrocarburos necesitan inversiones millonarias muy importantes que llevarían muchos años para lograr una producción óptima sin dejar de lado otras complicaciones que tiene con relación al transporte que, sumado a todo, sólo generan algunos puestos de trabajo directos. Sin embargo, el Turismo no registra restricciones para su crecimiento y su explotación provincial es, al menos, mínima en la actualidad.