Dos insólitos hechos policiales

En las últimas horas la Policía recibió dos denuncias de casos insólitos que sucedieron en Ushuaia. En uno de los hechos, un joven depravado ingresó a una vivienda y se masturbó frente a una mujer. En otro caso, dos dominicanas le sustrajeron dinero y el celular a un borracho que las invitó a su vivienda.

Dos hechos insólitos fueron denunciados en sede policial, en Ushuaia.

USHUAIA.- Una mujer de 28 años denunció esta semana en la policía que un hombre ingresó sin forzar abertura alguna a su vivienda particular y comenzó a masturbarse.

Al notar su presencia el sujeto se dio a la fuga por lo que la residente del inmueble solicitó la presencia policial. La mujer constató que el hombre habría ingresado por una puerta posterior que habría quedado abierta, motivo por el cual al realizar ruidos, ella detectó su presencia.

El hecho que sucedió días atrás trascendió en las últimas horas y personal de la policía provincial ya tendría identificado al autor. Por la descripción aportada por la denunciante se trataría de un joven de 18 años el cual había sido detenido por la policía en la zona por encontrarse en estado de ebriedad.

Más allá de la denuncia, hasta el momento, no trascendió si la acción de este sujeto constituiría una conducta delictiva ya que no rompió ninguna abertura para ingresar, pero pese a ello se evalúa si se le imputa el presunto delito de violación de domicilio.

Asimismo, no se descartaba si la policía recomendaría realizar algún tipo de pericia psiquiátrica para determinar si el sujeto denunciado padece algún tipo de anomalía psíquica. O si eventualmente el accionar del mismo respondió al estado de ebriedad que presentaba.

Dominicanas

Un hombre de 56 años denunció ayer ante la comisaría cuarta que había conocido a dos mujeres dominicanas las cuales invitó a su domicilio y le terminaron sustrayendo un teléfono celular y 5000 pesos en efectivo.

El hecho se produjo ayer en horas de la madrugada cuando el denunciante conoció en un boliche bailable a dos mujeres de nacionalidad dominicana. Tras entablar diálogo las invitó a su domicilio ubicado en el barrio La Cantera de la ciudad de Ushuaia.

Según informó a la policía comenzaron a beber en cantidad y los tres se quedaron dormidos. Pero al despertarse el dueño del inmueble ubicado en la calle Soberanía Nacional, notó que las mujeres se habían retirado y que le habían robado el teléfono celular y el dinero que tenía guardado en un mueble.

Cabe señalar que el denunciante -al momento de realizar la denuncia- aún se encontraba bajo los efectos del alcohol. Inclusive al arribar el patrullero a la vivienda encontraron a un joven de 22 años que también estaba alcoholizado.

El personal policial tomó la denuncia e inició un sumario preventivo por el presunto delito de hurto a los efectos de identificar a las mujeres de nacionalidad dominicana que habrían cometido dicho ilícito.