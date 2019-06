Aramburu culpó a la Dirección de Informática

El Superior Tribunal de Justicia decidió investigar las razones que derivaron en la demora del conteo de votos y la fallida publicación de los resultados provisorios. Hoy se conoció el descargo del juez Electoral, Isidoro Aramburu, quien explicó que el “problema radica” en la Dirección de Informática y no en el juzgado a su cargo que “no cumple con esas tareas”.

Aramburu, deslindó responsabilidades sobre la lentitud de la publicación de datos

La respuesta del Juez Electoral al sumario iniciado por el STJ.

USHUAIA.- La lentitud en el conteo de votos en las elecciones provinciales y municipales en Tierra del Fuego del domingo 16 de junio fueron noticia nacional, teniendo en cuenta que contamos con el padrón electoral menos numeroso del país. A raíz de esto el Superior Tribunal de Justicia decidió iniciar un sumario interno para investigar el accionar del Juzgado Electoral, a cargo del Juez Isidoro Aramburu, cuya respuesta se realizó ayer y se conoció este domingo 23 de junio, fecha en la que además se llevan adelante las elecciones municipales de Tolhuin.

Aramburu, señala entre sus argumentos que “la investigación omite tener en cuenta aquello que resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos acaecidos entre los días 16 de junio a partir de las 18 horas y hasta las 12:30 del día 17 de junio, es decir, la carga de datos una vez recibidos los telegramas de las autoridades de mesa, su procesamiento y la publicación de los resultados en la página web del Poder Judicial, tareas que fueron de exclusivo resorte de la Dirección de Informática del Superior Tribunal de Justicia”.

En este sentido el Juez Electoral entiende que la responsabilidad atribuida corresponde a la Dirección de Informática que “se encontraba a cargo de dar soporte informático a las tareas electorales del Juzgado a mi cargo” y agrega que “como puede advertirse he allí el problema y no en el Juzgado Electoral a mi cargo”.

Asimismo expresa que “más allá de mi respetuosa y humilde opinión personal, se reitera que este Juzgado se pone a disposición de los instructores para lo que hubiese menester”.

Ante el planteo del STJ que solicitó al Juzgado Electoral que adopte los recaudos para garantizar que la elección convocada en Tolhuin se desarrolle con armonía y transparencia para la carga de los respectivos datos, al respecto Aramburu señala que “tal cual se lo previó para las pasadas elecciones del 16 de junio, ha realizado y previsto con total eficacia que las elecciones en curso de este domingo 23 de junio se desarrollen con normalidad, además de la confección eficaz de las actas de escrutinio de cada una de las quince mesas dispuestas en esa localidad y su remisión al Centro de Cómputos en tiempo y forma”.

Finalmente Aramburu señala que “lo que no me es posible garantizar porque excede mi competencia y recursos técnicos propios, es que la dirección de Informática a cargo del Ingeniero José María Ledesma, dependiente del STJ de la Provincia, lleve acabadamente adelante la tarea de carga de datos contenidos en los telegramas de escrutinio provisorio, como tampoco garantizar su procesamiento responsable y eficiente, ni la publicación en el sitio web del Poder Judicial ni en las páginas supletorias contratadas de antemano ante eventuales contingencias, todo de manera responsable y responsablemente rápida. Tales menesteres escapan al resorte del Juzgado Electoral y de la Junta Electoral”.

“Ello es así -agrega el juez- porque el funcionario con jerarquía de juez a cargo del área de informática dependiente del STJ, no se encuentra bajo mis órdenes y la esfera de responsabilidades del área a su cargo excede no solo la supervisión del Juzgado Electoral a mi cargo, sino la competencia atribuida a esta judicatura”, cierra.