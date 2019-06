A toda música y baile en “El Salón”

Se inauguró el primer Centro Independiente de Arte y Cultura de Río Grande “El Salón”. Tiene por objetivo brindar una oferta pluridisciplinaria tendiente a acercar la cultura a toda la comunidad. La profesora Cora Itatí Leguina está a cargo de la dirección.

El Centro Cultural se encuentra en avenida Belgrano 464 de Río Grande.

RÍO GRANDE.- El pasado domingo 8 de junio por la tarde se inauguró el Centro Independiente de Arte y Cultura “El Salón”; el mismo funciona en avenida Belgrano 464 de Río Grande. De la mano de la profesora Cora Itatí Leguina el acto contó con la presencia de artistas locales que brindaron espectáculos a los que se hicieron presentes dando su apoyo a la nueva propuesta de la ciudad.

Ceremonia de corte de cinta inaugural.

Se realizó la ceremonia del corte de cintas para dar comienzo al acto de apertura, seguidamente participó la orquesta sinfónica de ensamble del Centro Polivalente de Arte, y sus interpretaciones fueron bailadas por la reconocida pareja de tango Natalia Couto y Luis Argamonte. Luego la profesora Leguina, quien está a cargo de la dirección de este proyecto, expresó unas sentidas palabras de bienvenida, agradecimiento y contó a los presentes una breve reseña de lo que se ha transitado para lograr este objetivo.

La banda del Polivalente acompañó el evento.

“El salón nació como un espacio independiente hace 2 años y su recorrida no ha sido fácil, al contrario, han sido años complicados en todos los aspectos, de frustraciones, enojos, aprendizajes y pérdidas. Pero no me venció, me he sentido acompañada y sostenida por familia y amigos”, expresó la profesora Cora.

La profesora Cora Leguina expresó emotivas palabras a los presentes.

“El Salón”, Centro Independiente de Arte y Cultura, que se inauguró, es el primer Centro Cultural Independiente de la ciudad. Tiene por objetivo brindar una oferta pluridisciplinaria tendiente a acercar la cultura a toda la comunidad, promoviendo actividades artísticas, como alternativa a las que ya existen en nuestra ciudad, enfatizando en la búsqueda de calidad, profesionalismo y dispersión para la sociedad riograndense.

Durante la semana se desarrollarán distintas actividades de enseñanza artística, destinada a un público comprendido entre los 3 años en adelante, sin límite de edad, para ambos sexos. Los fines de semana se proyecta realizar seminarios específicos y capacitaciones abiertas a la comunidad, las que tendrán como fin ofrecer capacitaciones accesibles, comprendiendo la lejanía de las grandes ciudades capitales de nuestro país, sabiendo la dificultad económica y logística que eso conlleva. Y por otro lado, una vez al mes se realizarán clases abiertas para recaudar alimentos no perecederos, leche o cualquier elemento de necesidad para colaborar con alguna entidad comunitaria, en pos de beneficiar a los que tienen un mal pasar.

La pareja de Tango de Río Grande, Luis y Natalia.

El Salón -CIAC- es una organización privada, que subsiste con la recaudación de las cuotas de los cursos y talleres dictados durante los días de la semana. La dirección del Centro está a cargo de la profesora de Danzas Folklóricas y Bailarina Cora Itatí Leguina.

Claudia, la mamá de Cora, brindando su apoyo incondicional.

Debe su nombre a la expresión El Salón, como espacio de encuentro, de formación, dispersión, de baile, exposición y reunión. Y tiene ese destino, encerrar todas esas voces y convertirlas en un todo integrado “El Salón”.

“Nuestro principal objetivo es perdurar en el tiempo, crecer como organización independiente en nuestra ciudad y con el tiempo lograr reconocimiento cultural provincial”, manifestó la profesora.

Las hijas de la profesora, también son parte de éste proyecto.

Cora, quien cursa las últimas instancias de la carrera de Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura, en la Universidad Tres de Febrero, expuso que son numerosos los estudios en Sociología y Políticas Culturales que demuestran la importancia de la actividad cultural en la sociedad, alegando que ésta ayuda a disminuir conflictos sociales y conduce a los individuos a un posible desarrollo económico. Hay que reconocer que el desarrollo cultural constituye una de las alternativas más válidas para luchar contra la marginalidad y el desarraigo, concluyó.

Escuela de Danzas Atahualpa.

El evento contó con la presencia del grupo de la Escuela de Danzas Atahualpa, que bailó piezas del folklore argentino. Seguidamente se presentó al grupo de profesores y colaboradores que estarán trabajando en el dictado de los talleres.

El grupo de trabajo que emprende éste nuevo proyecto en Río Grande.

Finalizando la jornada, se disfrutó de momentos de confraternización, un bufet, brindis y torta que se compartió entre los presentes, deseando los mejores augurios para los encargados de este prometedor proyecto que se suma a la ciudad de Río Grande.

Fotos: Gentileza Javier Santillán.