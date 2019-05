Tierra del Fuego, en Emergencia Comercial

La Legislatura provincial aprobó en sesión especial la ansiada Ley de Emergencia Comercial, que fue impulsada por el Ejecutivo provincial. Estará vigente por el término de 180 días corridos prorrogables. Durante su vigencia, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), suspenderá todo tipo de ejecuciones fiscales. En tanto que la Dirección Provincial de Energía (DPE) y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) también deberán suspender todo tipo de casos judiciales contra vecinos morosos.

Los parlamentarios dieron visto bueno a la Emergencia Comercial.

USHUAIA.- En el marco de una sesión especial, la Legislatura provincial sancionó ayer la Ley de Emergencia Comercial a instancias de una iniciativa del Poder Ejecutivo provincial.

Cuatro de las cinco leyes sancionadas ayer por los parlamentarios, en sesión especial, responden a herramientas económicas para la Provincia y fueron propuestas por el Poder Ejecutivo provincial. La quinta, norma impulsada por el bloque radical, instituye el 12 de junio como el día provincial de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Cabe señalar que la legisladora Myriam Martínez (FPV – PJ) presidió la primera parte del encuentro y luego el vicegobernador Juan Carlos Arcando se hizo cargo de la presidencia de la Cámara.

El asunto N° 120/19, que contaba con dictamen favorable de la Comisión de Economía (2), declara “La emergencia comercial en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde la entrada en vigencia de la presente ley y por el término de 180 días corridos, los cuales podrían ser prorrogables por el Poder Ejecutivo por el mismo plazo. Será condición para acceder a los beneficios previstos, revestir la calidad de contribuyente de la Provincia”.

Sin ejecuciones fiscales

También, en su articulado autoriza “a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite, durante el plazo previsto en el artículo anterior, respecto de los contribuyentes comprendidos en la presente ley. Todas aquellas que no tengan sentencia al momento del dictado de la presente, continuarán su trámite hasta la emisión del fallo correspondiente, sin acto de ejecución”.

En segundo término, los legisladores sancionaron el asunto N°130/19, que modifica el artículo N° 209 de la Ley Provincial N° 1075 (Código Fiscal). En los fundamentos, la gobernadora Dra. Rosana Bertone explicó que se esta norma está “motivada en la necesidad de incentivar el buen cumplimiento y el reconocimiento de aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias”.

La ley sancionada “incrementa los límites de las bases imponibles a considerar para el otorgamiento del beneficio y la modificación de los porcentajes a aplicar respecto del mismo, siendo estas de un 15% para aquellos contribuyentes cuya base imponible anual no supere la suma de 60 millones de pesos; y de un 8% para aquellos contribuyentes que superen la base imponible anual propuesta”.

Adhesiones

Luego, los parlamentarios analizaron el asunto N° 027/19, proyecto de ley que propone “adherir a las Leyes Nacionales N° 25.856 y N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, y crear un Régimen Provincial de Promoción de la Industria del Software. Ello, debido a la necesidad de contar con un régimen integral que contemple la incubación, el desarrollo y la comercialización de software desde el territorio fueguino, con vistas a exportar dichos servicios y productos, formando recursos humanos y más y mayores puestos de trabajo”.

En su articulado, la propuesta crea, “en el ámbito del Ministerio de Industria de la Provincia, el Régimen Provincial de Promoción de las Empresas de Software, al que podrán acogerse las personas humanas o jurídicas con inscripción vigente en el Registro Provincial de Empresas de Software, que será habilitado oportunamente por la autoridad de aplicación”.

También propone crear “la Mesa Provincial de la Industria del Software, la cual será convocada y coordinada por el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, y a la cual podrán ser invitadas instituciones públicas, privadas o mixtas de la Provincia, con el objetivo de generar instancias periódicas y frecuentes de diálogo y desarrollo conjunto armonizado y de impulsar el desarrollo e implementación de la agenda digital de la Provincia”.

El proyecto de ley establece que “el Banco de Tierra del Fuego (BTF) y el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) diseñarán e instrumentarán líneas de crédito adaptadas a las necesidades de los actores públicos y privados alcanzados por la presente ley”. El Ministerio de Industria de la Provincia será la autoridad de aplicación.

Fomentos e incentivos

A continuación, abordaron el asunto N° 026/19, que propone desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las Industrias Creativas (IC). “Las industrias creativas serán entendidas como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.

También, el proyecto propone crear el Fondo de Producción para las Industrias Creativas, el que tendrá carácter de permanente y cuya administración y control estará a cargo de la autoridad de aplicación o en quien ésta lo delegue. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria de la Provincia.

La norma presentada establece que “serán beneficiarios de los instrumentos promocionales establecidos en la presente ley, las personas humanas o jurídicas cuyos proyectos justifiquen efectivas inversiones, generación de empleo y desarrollo en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de las especificaciones que para cada categoría determine y apruebe la autoridad de aplicación”.

Otras leyes

En la misma sesión también se sancionó el proyecto de ley que instituye el 12 de junio de cada año como el Día Provincial de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En sus fundamentos, el legislador Pablo Blanco, impulsor del proyecto, las ONG son parte del concepto de organizaciones de la sociedad civil que comprenden una variedad de formas, con una amplia variedad de perfiles ideológicos, jurídicos y organizativos.

No tienen funciones lucrativas ni de proselitismo político o religioso, y su objetivo es realizar una serie de actividades orientadas a la satisfacción de necesidades humanas, las ONG por lo general son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común.

En el articulado, se establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, en coordinación con la Inspección General de Justicia y con las dependencias gubernamentales que considere pertinentes, promoverá acciones concretas y positivas durante la tercera semana en el mes de junio de cada año en beneficio, difusión y fomento de las Organizaciones No Gubernamentales.