“Nos debemos a la gente”

RIO GRANDE.- La candidata a intendente del Municipio de Río Grande por FORJA, Analía Cubino, visitó la redacción de El Sureño para analizar el avance de la campaña proselitista, los aspectos salientes de la gestión que integra y la ciudad que imagina a partir de diciembre si el electorado así lo dictamina.

En ese sentido, hizo hincapié en la garantía de continuidad del modelo impuesto por Gustavo Melella, de la posibilidad de potenciar los lazos entre la ciudad y la provincia si el propio intendente riograndense accede a la conducción provincial, siempre con un objetivo en común: el vecino de Río Grande.

“Nuestro mensaje es la continuidad de la gestión, más allá quien esté a la cabeza. La gente pondera y muy bien lo que se ha hecho y el pedido mayoritario de la gente es que continuemos en esta línea, que cuidemos lo que se hizo porque también se sienten parte de lo que se logró”, aseguró Cubino.

Además, precisó que “eso que nos dicen cuando hablamos con ellos es un elogio para la gestión, porque quiere decir que nos fuimos consolidando con los vecinos. La gestión es validada por los vecinos todos los días, porque surgió desde las propias requisitorias de los riograndenses”.

Por ello, consideró que “el Municipio debe ser señero en el diseño de políticas, pero incluyendo a todos. La habilidad que construimos con Gustavo Melella fue tomar decisiones participativas y eso al final se vio reflejado, también, en la conformación de las listas” y precisó que “la gente ha visto mucho lo que pasa y más allá de estar negados en los medios oficiales, la gente sabe lo mucho que se hizo para que crezca la ciudad tal como sucedió todos estos años. La ciudad es distinta, las respuestas se dan con celeridad, más allá de que algunos hayan buscado judicializar algunas de nuestras acciones, solo con el fin de poner palos en las ruedas”.

“Nosotros apuntamos a un proyecto local pero también provincial, para pensar un vínculo sano y constructivo entre un gobierno provincial y uno municipal que miran la ciudad de la misma manera y que provenga de esta gestión. Estoy convencida que ese proyecto de gestión de provincia grande y soberana, se puede llevar a cabo con todos aquellos que conformamos este espacio”.

Trabajo en conjunto

Cubino consideró “vital” pensar el desarrollo de la ciudad amalgamado a las acciones que se puedan proyectar a nivel provincial. Por ello consideró que “tenemos una oportunidad única y esta vez sí es posible trabajar en conjunto. Vamos a lograr acuerdos necesarios, vamos a replicar formas de trabajar que nos van a volver más potentes y no dividiendo responsabilidades sino aunando criterios de gestión”.

“Hay políticas como la que apunta al adulto mayor que se pueden trabajar en conjunto. Hay problemáticas nuevas relacionadas con el crecimiento poblacional, la demanda inmensa de la infancia, cosas que nos debemos como servicios y que estamos acostumbrados a hacerlo de manera pequeña, con gran ambición, pero que podríamos fortalecer mucho si Gustavo Melella llega a la gobernación”, admitió.

Así, precisó que “tenemos un acuerdo programático. Añoramos lo mismo y sabemos cómo hacerlo juntos. Quizás en otro momento fue pura intención pero hoy no tengo dudas que estamos preparados, pertenecemos a la misma gestión y hemos dado muestras claras que conformamos un equipo probado, que ha dado resultados”.

“Tenemos en claro lo que queremos hacer pero también tenemos muy en claro por dónde no queremos ir. Esa es una base de acuerdos muy importantes que esta vez va a ser muy exitosa”, dijo y amplió: “No hay que ir por la vía de negarle derechos a los trabajadores; no hay que ir por el camino de la más fácil que es el ajuste, que la variable sean los trabajadores. La variable de ajuste no pueden ser los trabajadores ni el Estado en su conjunto. Se tiene que terminar la persecución política”.

A su vez, consideró que “tenemos que establecer roles definidos y no podemos ir por la negación de los roles. Cada cosa debe estar en su lugar, entonces no podemos negar la realidad. Ningún fin político puede habilitar que se niegue lo que le está pasando a la gente”.

“Nos debemos a la gente, no podemos gobernar sin los pies en la tierra, olvidando las cuestiones soberanas. Nosotros nunca negamos que el gas es un derecho, hemos presentado amparos para defender a la gente, lo mismo ha pasado en otras circunstancias y entonces, eso da muestra que estamos parados en el mismo lugar, cuestión que también muestra a las claras por qué unos estamos parados de un lado y los demás están parados en otro”, resaltó.

Fortalecer la producción

Para la candidata de FORJA, la actividad productiva es fundamental para lograr el despegue definitivo de sectores que derraman en toda la comunidad: “Tenemos un plan de gobierno pensando en el fortalecimiento de las políticas sociales, profundizando todo lo que tenga que ver con eslabonar sectores productivos. Estas estrategias que venimos realizando para fortalecer el empleo, va acompañada por distintos ejes muy importantes”.

“La trama social está estallada. Desde el Municipio dimos todo para sostener a las familias que la están pasando muy mal y también para terminar obras que son prioritarias. No tengo dudas que si el Municipio no hubiese actuado sobre esas dos premisas, la realidad social en la ciudad sería mucho peor”, resaltó.

Finamente, Cubino manifestó que “nosotros actuamos cuidando la dignidad de la gente. Por eso, podemos materializar en números lo que hacemos pero jamás nos verán encabezar una noticia que involucre la dignidad de una persona, con tal de obtener un rédito político o electoral”.