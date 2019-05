RÍO GRANDE.- El concejal (UCR) y candidato a Intendente de Río Grande, Paulino Rossi, dijo que insistirá en la aprobación de la ordenanza que establece al 25 de marzo cómo “Día del Niño por Nacer”, que fue vetado por el Ejecutivo Municipal tras ser aprobado en el Concejo Deliberante y que “los vecinos quieren candidatos con definiciones claras”.

“Me parece sano darle un corte a esta discusión”, dijo Rossi.

“Los vecinos de la ciudad tienen que saber desde qué lugar les habla cada candidato. Hoy tenemos a personas que ni sabemos lo que piensan y por eso también es fundamental el debate, que debe darse más allá si es obligatorio o no”, comentó Rossi.

“Esta ordenanza fue bastante discutida el año pasado, vetada por el Ejecutivo con el principal argumento de que no se consideraba prudente aprobarla por la discusión instalada en el Congreso por la legalización del aborto”, dijo el candidato a jefe comunal de Río Grande por Ser Fueguino.

Y agregó que “sabemos que hay posturas muy encontradas respecto a esto y me hago cargo de la carga simbólica que tiene, pero la ordenanza genera instrumentos municipales para difundir derechos que están garantizados en tratados internacionales y en la misma Constitución. Hay un sector de la sociedad que está claramente a favor de esto y otros que no consideran que sea lo mejor”.

“Me parece sano darle un corte a esta discusión y que el veto del Ejecutivo sea insistido o rechazado por el Concejo Deliberante actual”, comentó.

Tras reunirse con los sectores religiosos, que vieron con buenos ojos un nuevo debate acerca del tema, Rossi aseguró que “la sociedad necesita y merece saber la posición que tiene cada candidato, y eso hoy no lo sabemos”. Por este motivo “nosotros proponemos debatir todo delante de la sociedad, pero lamentablemente los otros candidatos prefieren esconderse antes de ser cuestionados, porque tampoco hemos escuchado ninguna propuesta y eso es preocupante”.