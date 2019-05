Arrancó la temporada 2019

La pista de patinaje sobre hielo sumará muchos atractivos para que la gente disfrute de ese deporte. Luciana Tantucci contó a El Sureño las atracciones que se programaron para este año y dijo que se espera contar con mucha cantidad de amantes del patinaje sobre hielo. Pidió a los interesados contactarse, porque serán escuchados y se atenderán casos puntuales. Se confirma el trabajo con las escuelas públicas.

La pista de patinaje sobre hielo concitó el interés de mucha gente.

USHUAIA.- Que nadie que ame patinar sobre hielo se quede sin poder hacerlo en la pista “Tachuela Oyarzún”, es la premisa con la que este año se abrió la temporada de este espacio del deporte y la diversión, gestionada por la empresa Gastronomía Del Sur (GDS) que este sábado inauguró las actividades de este 2019.

Luciana Tantucci, responsable de la pista de patinaje y de GDS, en diálogo con El Sureño aseguró que “este año queremos que venga la mayor cantidad de gente posible, no queremos que nadie quede marginado y para eso estamos abiertos al diálogo, para contemplar toda situación, en un contexto difícil de nuestra economía del que somos muy conscientes”.

De este modo hacía referencia a las familias numerosas cuyos cantidad de hijos a veces impide que todos puedan concurrir a disfrutar de este deporte de invierno. “Pueden acercarse aquí y vamos a abordar aquellos casos en donde los integrantes de familia son numerosas porque sabemos el contexto económico en el que estamos viviendo”, sostuvo la gerenta.

El año pasado fue una muy buena temporada, con la asistencia de 9 mil patinadores y 2 mil chicos de escuelas públicas que la pudieron disfrutar; pero debido a la actual crisis, desde GDS se hizo una evaluación que habrá una merma importante en la cantidad de gente, calculando que se ubicará en un 30%.

La posibilidad que chicos de escuelas públicas, no sólo de Ushuaia sino además de Río Grande y Tolhuin, puedan hacer uso de la pista, con una tarifa accesible de 45 pesos y que lo puedan incorporar en sus actividades escolares, como disciplina deportiva, es algo que desde GDS se ha logrado acordar con el gobierno de la provincia.

Luciana dijo que “estamos abiertos a escuchar a todos, atendiendo casos que sean puntuales. No queremos que se repita lo del año pasado, que en redes sociales se difundieron muchas quejas, pero nunca nadie se vino a acercar a plantearlas. Queremos decirle a la gente que vengan, que nos hagan conocer sus inquietudes, estamos para escucharlos y buscar soluciones”.

Atracciones

Este año la pista de patinaje cumple 40 años y para que la gente se vuelque a la practica del patinaje sobre hielo se realizarán diversas actividades de atracción, además de la Copa del Fin del Mundo en el que participan equipos de todo el país.

Además se realizarán “clínicas para capacitar a diferentes profesores, para que estén posicionados mejor en la isla, queremos contar con un profesor que capacite a los docentes para que puedan patinar junto a los chicos y que puedan desarrollarlo como deporte”, aseguró Luciana.

Funcionamiento

Sobre los días que funciona la pista de patinaje, son los lunes, martes, sábados y domingos, en el horario de 12.00 a 22.00; y los miércoles jueves y viernes, en un horario más extendido, de 9.00 a 22.00. “Para estos últimos días queremos contar con la participación de los chicos de las escuelas”, dijo Luciana.

Respecto al valor para acceder, es de 190 pesos para residentes, con acceso y patines. En el caso de contar con los patines, se cobra solamente 110 pesos. De todas maneras, Luciana reiteró “queremos que todos vengan, sumar y sumar, por eso estamos abiertos a contemplar casos puntuales, siempre que se acerquen y sean planteados”.

Cabe indicar que, además de la pista de hielo, GDS ofrece una gastronomía de primer nivel en el Yámana Bar, con menú y promociones especiales para esta nueva temporada.

LOS CONTACTOS

Para contactarse con los responsables de la Pista de Patinaje sobre Hielo, hacerlo a los siguientes teléfonos:

Luciana Tantucci 2901 657858

Nicolás Badaracco 2901 531266