Bajo una incesante llovizna, este domingo se llevó adelante un multitudinario Encuentro provincial de jóvenes. La convocatoria se realizó en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica de Tolhuin y fue encabezada por el intendente Gustavo Melella. En la jornada hubo 7 propuestas de trabajo de las que surgieron diversas iniciativas de políticas para mejorar la provincia.

El intendente Gustavo Melella abrió la jornada de debate frente a más de 1000 participantes.

TOLHUIN.- Encabezado por el intendente Gustavo Melella, y acompañado por integrantes del gabinete municipal, el domingo desde el mediodía, y bajo una incesante llovizna, se llevó adelante un multitudinario “Encuentro provincial de jóvenes”.

La cita se realizó en el camping que la Unión Obrera Metalúrgica tiene en Tolhuin y participaron jóvenes de Ushuaia, Río Grande y de Tolhuin.

Para esta reunión se habían pautado mesas temáticas, las que finalmente se transformaron en mesas de debate sobre temas pautados sobre salud social, deporte y recreación, infraestructura y desarrollo, industrias y culturales, educación y participación política.

El objetivo del encuentro se centró en poder compartir ideas y experiencias junto con el intendente Gustavo Melella, sobre temas que conciernen a los jóvenes, además de que cada uno de los participantes tenga la posibilidad de sugerir ideas para fortalecer la voz y la participación ciudadana responsable.

Cabe señalar que sorprendió la cantidad de inscriptos para intervenir en las mesas de debate, cifra que superó los 1000 y, en total, hubo más de 1500 personas participando del encuentro quienes colmaron las instalaciones de camping.

La jornada

Durante la extensa jornada, se trabajó sobre las 7 propuestas, además de las conclusiones que surgieron de los anteriores encuentros que se llevaron adelante en las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

En esta oportunidad, se les brindó más participación a la gente de Tolhuin que no habían tenido la posibilidad de expresarse.

De los diferentes debates surgieron algunas propuestas que se sumaron a las planteadas en el encuentro que servirán para generar políticas que se trabajarán para mejorar la realidad de la provincia.

Gustavo Melella

El intendente Gustavo Melella fue quien encabezó este encuentro tal como lo hiciera en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

Desde el comienzo de la jornada, Melella se mostró muy optimista y participativo con el trabajo planteado y destacó, en todo momento, la gran participación de los jóvenes a pesar de ser un domingo y de las condiciones climáticas adversas.

En su discurso, el Mandatario comunal destacó que más de 1000 jóvenes de toda la provincia se hayan congregado “para debatir el futuro de la provincia que todos anhelan”.

En la apertura, Melella agradeció, en principio, la gran participación de todos los presentes. En tanto señaló que se debe defender el trabajo, la educación y el bienestar de todos los fueguinos pero “no se puede defender lo que no se conocer, tal como sucede con la soberanía, sobre todo en estos tiempos donde algunos salen a defender la causa Malvinas cuando, en el último año entregaron todo y han renunciado a la defensa”.

Les recalcó a los presentes que, en el encuentro, algunos piensan de una manera y otros de forma diferente “pero este es un espacio inclusivo y, estamos todos juntos y podemos charlar y discutir en paz y armonía”.

Dijo que, en el encuentro, “sólo se debatió sobre la provincia en la que queremos vivir, y todos tenemos derecho a vivir como queremos sin molestar al otro y, en este espacio, todos nos respetamos y nadie es distinto al otro y a la vez somos todos diversos”, por lo que “lograr esa inclusión y en la desigualdad es lo mejor que podemos hacer”.

Recordó que la convocatoria que se llevó adelante en Río Grande, hubo un orador que deseó una ciudad inclusiva e igualitaria “y es eso lo que deseamos para la Provincia”, en un marco de respeto mutuo.

Más adelante Melella celebró la posibilidad de soñar. “La verdad es que soñar no es de idiotas, al contrario porque debemos soñar con vivir mejor y soñar con tener otra vida”, pero, para ello, “hay que ponerle fuerzas y ganas” y “si uno no sueña no podemos transformar la vida que vivimos todos los días”.

Finalmente celebró el compromiso al tiempo que instó a protestar y a proponer. “Que hayan más de 700 pibes y pibas que están de acuerdo y en desacuerdo pero que proponen cuestiones relacionadas con salud, educación, trabajo, cultura, infraestructura y en empleo es porque les importa y eso es para celebrar”.

Ya en su gramo final, felicitó a cada uno de los participantes quienes se hicieron presentes “y que se tomaron su tiempo con muchas ganas y con el corazón para soñar”.

Invitó a los jóvenes presentes a ponerle voz a todas las cuestiones “así como se le puso voz a todo el debate en la Argentina, tanto los que piensan de una manera como los que piensan de otra. Hay que hacer los mismo sobre lo que nos pasa todos los días comprendiendo que el otro es igual a mí y que todos tiene los mismos derechos”.