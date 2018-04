Wyndham presenta “Desconectados”

Ubicado frente a la Bahía Grande de Nordelta, en Tigre, el Hotel Wyndham Nordelta presenta “Desconectados”, una propuesta innovadora para reuniones y encuentros corporativos; buscando desconectarse de la rutina y conectarse con las ideas.

BUENOS AIRES.- “Desconectados” propone organizar una reunión de trabajo, desarrollar nuevas estrategias para la empresa o potenciar las capacidades productivas fuera del entorno habitual, cambiándolo por hermosas vistas a la Bahía de Nordelta, en ambientes distendidos que afianzan el compromiso e incentivan la creatividad, transformando positivamente ese momento de encuentro laboral.

La experiencia Desconectados (www.desconectadoswyndham.com) incluye, por un lado, las Propuestas ON, con espacios y servicios especialmente desarrollados para encuentros laborales, convenciones, presentaciones o eventos, rodeados de amplias vistas a la Gran Bahía y varios de ellos con acceso a los decks. Los salones del Hotel Wyndham Nordelta tienen capacidad para diferentes estilos de reuniones, incluyendo desde el salón Bahía W, con más de 400 metros cuadrados, a los Meetings Rooms, más íntimos y perfectos para avanzar en nuevos proyectos, todos equipados con la más alta tecnología.

Al mismo tiempo, otro componente fundamental del programa es Gastronomía ON, con las propuestas del Root Restaurant, un emblema del hotel y sus exclusivas propuestas de autor; los mediodías fusión de Sipan, que combina sabores de Perú y Japón; y los clásicos coffee breaks, una pausa obligada en los encuentros de trabajo.

Para finalizar el evento corporativo, Desconectados también pensó en las Propuestas OFF, que invitan a relajarse en el W Spa y sus circuitos de agua, la pileta in/out climatizada y en la sala de relax. O bien, celebrar la puesta en marcha de los proyectos disfrutando de buena música y ricos tragos en Bahía After y las vistas únicas que ofrece. Y, por qué no, terminar la jornada alojándose y viviendo el Lifestyle Wyndham, en sus amplias y modernas habitaciones.

Desconectados es una nueva y renovada manera de concretar proyectos en los modernos salones del Hotel Wyndham Nordelta, que convertirán las reuniones corporativas en experiencias inolvidables y placenteras. Fuente: Compartiendo Turismo.