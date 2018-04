Vigilia por los Caídos en Malvinas: Duras críticas en el discurso del veterano de Guerra Daniel Guzmán

El acto multitudinario congregó a miles de vecinos quienes, respetuosa e incansablemente, acompañan a los veteranos de Guerra en una ceremonia que no tiene precedentes. En sus palabras, Guzmán recordó que “el Gobierno nacional avanza en un acuerdo diplomático ilegal e ilegítimo con Inglaterra para completar la entrega de soberanía”, que se inició en la década de los noventa.

RIO GRANDE.- Bajo una persistente llovizna que no opacó la ceremonia, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, se llevó adelante la 23° edición de la Vigilia por Malvinas en el Monumento a Los Héroes de Malvinas, que conmemoró el 36° aniversario de la recuperación de las Islas.

El tradicional acto contó con la participación de los Excombatientes de Malvinas de Río Grande quienes estuvieron acompañados por cientos de veteranos de Guerra que llegaron de distintos puntos del país.

El acto multitudinario congregó a miles de vecinos que, respetuosa e incansablemente, acompañan a los veteranos de Guerra en una ceremonia que no tiene precedentes.

A la inmensa carga histórica y emotiva que tiene la Vigilia, se le agrega una semana previa en la que los veteranos llevan adelante diversas actividades relacionadas a Malvinas y su historia.

En la misma Carpa de la Dignidad, año a año se suman asociaciones civiles, colegios, gremios, firmas privadas y muchos entes que sólo buscan acompañar las actividades que se realizan en la carpa durante los 7 días previos a la Vigilia.

Cabe recordar que la Vigilia por los Caídos por Malvinas se convirtió en una causa nacional y generó que, en 2013, el Congreso Nacional sancionara la Ley Nacional Nº 26.846 que declaró a la ciudad de Río Grande como “Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas”.

Palabras directas

El acto central, tradicionalmente tiene un solo orador que, históricamente es un excombatiente de Malvinas. Este año el discurso estuvo a cargo de Daniel Guzmán, periodista y excombatiente de Malvinas.

“Debe quedar en claro que el pueblo no fue a aplaudir al dictador Galtieri, sino que fue a expresar su apoyo absoluto a la Causa Histórica, de la misma manera que todos nosotros fuimos a la guerra sin dudar quien era y es el enemigo”, dijo Guzmán al inicio de su alocución.

Destacó que los argentinos “nos enojamos con la Selección, con Sampaoli, pero nunca con Malvinas”, porque “Malvinas se lleva en el alma y su reclamo por soberanía es en tiempo presente” y “es un privilegio conmemorar esta Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas con todos ustedes. Es un honor que juntos rindamos homenaje a los compañeros que dieron la vida por los derechos soberanos en nuestras islas”.

Recalco que la Vigilia “tiene el significado de estar en guardia permanente, alertas, atentos, vigilantes de lo que sucede, de lo que se hace y de lo que no se hace con respecto a la Cuestión Malvinas”.

Reafirmó que “el Gobierno nacional avanza en un acuerdo diplomático ilegal e ilegítimo con Inglaterra, para completar la entrega de soberanía que en la década los 90, otro gobierno inescrupuloso, como el de Carlos Menem, no terminó”.

“Escuchen bien” imploró, “si bien el combate por la recuperación por las islas terminó en 14 de junio de 1982, las condiciones en que se rindió la Argentina ante Inglaterra recién se firmaron en Madrid (España) 8 años después de la guerra, cuando Carlos Menem, de manera secreta, pactó con los ingleses, ampliar el espacio marítimo de usurpación, comenzar a extraer, me corrijo, a robar nuestros recursos pesqueros, hacer exploraciones petrolerass y dándole al enemigo, nada más ni nada menos que el control marítimo y militar en el Atlántico Sur”.

Contra Macri

En otro tramo del discurso, Guzmán dijo que “en septiembre de 2016 este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri; sin cumplir con la Constitución y las leyes, sin darle intervención al Parlamento, desoyendo las Resoluciones de las Naciones Unidas y sin hablar de soberanía, profundizó, firmando un nuevo pacto con los ingleses, para darle vía libre al saqueo de los recursos pesqueros, para que se apoderen de nuestras cuencas petroleras, dejando que líneas aéreas de otros países vuelen a Malvinas y permitiendo que los ingleses entren al territorio antártico argentino con falsos argumentos de colaboración científica”.

Con un tono más enfático, y con una mirada penetrante, Guzmán aseguró que “ni la dictadura se atrevió a ceder los derechos soberanos por Malvinas como lo hizo Menem y como lo está haciendo ahora Macri. Nunca en la historia de la Argentina hubo gobiernos tan rastreros y cipayos que hicieran acuerdos comerciales tan favorables a los ingleses y tan desfavorables para la Argentina. Sobre todo, porque no sostienen el reclamo de soberanía”.

Salvó a la provincia al remarcar que “esa es la realidad. Una realidad que no figura en la tapa de los diarios nacionales, que no aparece en los noticieros de televisión, que no se lee en las redes sociales y que solo lo toman los medios de Tierra del Fuego”.

A los gobernantes de turno

Al referirse a los gobernantes fueguinos, el excombatiente a cargo del discurso que se emitió luego del izamiento del Pabellón Nacional, dijo que “esta es una realidad absolutamente conocida por el Gobierno de la provincia, que no se expresa, que no se pronuncia, que no se opone, que deja hacer y que no advierte al pueblo de Tierra del Fuego y a la Nación, de la gravedad a la que nos enfrentamos”.

Luego de una tensa pausa, y frente a los representantes fueguinos dijo “tengan la certeza que si en estos próximos meses no frenamos este saqueo monumental que se ha puesto en marcha, se habrá consumado la entrega definitiva de la soberanía de Malvinas. Es por eso, que estos Combatientes desde hace dos años; le venimos solicitando a nuestra Gobernadora, (Rosana Bertone), a la Legislatura, a los diputados y senadores nacionales, que se opongan y que paren este despojo que se está consumando y salvó a “los únicos que comparten nuestra preocupación y se expresan, que son la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Municipalidad de Río Grande, un grupo importante de organizaciones y el diputado Nacional Martín Pérez”.

“Por eso en esta Vigilia le venimos a pedir a nuestra Gobernadora; a la única, verdadera y legítima Gobernadora de Malvinas, que revalide esa legitimidad dando una lucha impecable, no solo por los derechos de los fueguinos, sino por el de todos los argentinos”.

Alejandro Betts

Daniel Guzmán le dedicó un párrafo al malvinense Alejandro Betts. Un fueguino quien, habiendo nacido en Malvinas con nombre y apellido inglés, desafió la prepotencia colonial inglesa, le demostró a los kelpers que las islas son argentinas y desde hace 35 años defiende los derechos soberanos de Malvinas ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Dijo que “Alejandro Betts, podía haberse quedado en Malvinas, disfrutando del botín de los ladrones y tener una vida de opulencia. Pero no lo hizo, por el contrario, enfrentó con la verdad al imperio, rechazó ser parte del despojo, dejó su familia y el hogar donde había nacido y está dando una pelea formidable en los tribunales internacionales. Eso es ser Combatiente. Eso es tener dignidad. Eso es tener coherencia. Eso es tener respeto por la verdad, por la justicia y por las razones que dieron la vida nuestros 649 héroes caídos en Combate”.

Explicó que junto al Centro de Excombatientes de Ushuaia, a la Fundación Malvinas y a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se ha puesto en marcha el trabajo académico más ambicioso de la Nación sobre la Cuestión Malvinas, “para nutrirnos y nutrir a nuestros jóvenes y adultos de conocimiento, para tener las armas que defiendan la soberanía de Malvinas de los enemigos internos y externos de la patria”.

La UNTDF se comprometió a conformar un comité de profesionales que colaboren con Alejandro y a enviar a los alumnos más destacados a Nueva York, acompañando su trabajo en Naciones Unidas”.

Fue enfático al asegurar que”eso es malvinizar y no enviar a nuestros jóvenes y atletas a las islas con pasaporte, a competencias deportivas; como si los ingleses que viven en Malvinas fueran buenos vecinos.

Debe quedar totalmente claro que los que ocupan nuestras Malvinas no son buenos vecinos; son ladrones, usurpadores y asesinos, que no solo roban nuestros recursos y se niegan a hablar de soberanía, sino que torpedearon fuera del área de combate al Crucero General Belgrano y muy posiblemente hayan hecho lo mismo con nuestro querido Submarino ARA San Juan.

No vamos a permitir nunca más que se confunda a nuestra sociedad y mucho menos a nuestros jóvenes. No vamos a permitir nunca más actos de desmalvinización y de humillación que avergüencen a nuestros héroes muertos, por eso también nos hemos incorporado con fortaleza y seriedad al Observatorio Cuestión Malvinas, para ayudar a nuestra Gobernadora a salir de esta situación a la que nos está llevando el Gobierno nacional”.

Reproches a Boyadjian

“A la senadora Boyadjian, que nos ha traído una placa del Senado y que ha sido la impulsora que el maestro Pallarols nos honrara con una obra espléndida denominada “Dos Rosas por la Paz”, le pedimos que selle ese compromiso que dice tener con la Causa, con los VVGG y con los 649 caídos en combate, rechazando estos acuerdos de entrega y saqueo. Selle ese compromiso movilizando a los senadores fueguinos y juntos, convenciendo al resto de los integrantes del Senado, a no permitir que la entrega definitiva de soberanía se lleve a cabo. Lo mismo le pedimos a nuestros diputados, no poner por delante las apetencias personales y electorales y rechazar estos acuerdos infames.

Ahí estaremos también estos combatientes al lado de todos ustedes”.

Agradecimientos

El excombatiente agradeció especial y profundamente “a los miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades que nos han visitado y compartido nuestra carpa.

Agradecemos a las docentes de todos los niveles por el compromiso demostrado. A nuestros hijos, hijas y familiares que conforman Generación Malvinas, a nuestros scouts y en especial al Colegio Antártida Argentina que ha demostrado no solo tener compromiso, sino además que está formando alumnos con alto conocimiento sobre quién es el enemigo y cómo defender la patria.

Finalmente el discurso de Daniel Guzmán culminó con un grito de “Viva la Patria” que fue enfáticamente respondido por la multitud.

Autoridades presentes

El acto contó con la presencia de la gobernadora Rosana Bertone, el senador Julio Cobos, quien tuvo el importante rol de hacer autenticar los documentos epistolares que le fueron confiados; el presidente del Centro de Veteranos, Roma Alancay; el senador José Ojeda, la legisladora Mónica Urquiza, Miriam Martínez, Andrea Freites y Angélica Carrasco, además de una delegación de excombatientes de Mendoza, veteranos y ciudadanos riograndenses.

En el lugar estaban presentes delegaciones de excombatientes de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Corrientes y Salta, entre otras, mientras en el escenario, junto al presidente del Centro de Veteranos, Roma Alancay, ocupaban la primera fila la gobernadora Rosana Bertone, el intendente Gustavo Melella, el presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar, los concejales Colazo, Mora y Rossi, la senadora Miriam Boyadjian y el senador mendocino Julio Cobos, entre otros.