Vecinos reclaman al IPV por las condiciones de las calles

A los vecinos del barrio 10 de Noviembre nuevamente les preocupa la transitabilidad de las calles. El barrio está en plena obra, que supuestamente estará terminada el mes que viene. Mientras tanto, cada vez que llueve, debido al estado de las arterias, terminan literalmente con el agua hasta las rodillas. No llegan los camiones que les acercan el agua y el gas envasado, pero lo que más les preocupa es que el invierno, está llegando.

RIO GRANDE.- La urbanización del barrio 10 de Noviembre, El Milagro, y parte de Provincias Unidas, debería estar terminada para el próximo mes. Los vecinos, sin embargo, expresaron su preocupación por el lento avance de la obra y el estado intransitable de las calles. Además, según manifestaron, no tienen respuesta de parte del IPV y les preocupa pasar otro invierno en estas duras condiciones.

“La verdad que no la estamos pasando bien”, confesó Susana González, presidenta del barrio 10 de Noviembre. Desde la cuadrilla de trabajo enviada por el IPV para la urbanización, no les dan respuesta o dicen que la obra no avanza porque faltan materiales.

Los vecinos, además, manifestaron que no tienen respuesta del equipo técnico a cargo de la obra en el IPV, y cada vez que llueve se quedan sin poder recibir al camión aguatero o al garrafero que les lleva los tubos de gas.

“El Estado no está controlando a la empresa que trabaja en el barrio, no la está supervisando, la deja a hacer a su manera y la empresa se toma su tiempo. Yo sé que en algún momento van a arreglar las calles, pero no sé por qué rompen hoy, si lo van a arreglar después de un mes o recién a fin de año, cuando vengan a buscar votos”, dijo la vecina.

El principal inconveniente sigue siendo la imposiblidad para los camiones que llevan el agua y gas envasados a acceder al frente de cada vivienda: “Adonde llovió los camiones no van a ingresar. O el garrafero se queda en la calle del centro del barrio, y la gente que vive a por lo menos 40 metros, tiene que traer y llevar los tubos rodando, desde y hasta su casa, por las malas condiciones en las que están las calles. Los autos tenemos que dejarlos a varias cuadras de la vivienda, los que tienen auto”.

Desde el Municipio confirmaron que la semana pasada maquinaria de Obras y Servicios Públicos debió auxiliar a un camión que se quedó atascado en el barro en la zona: “El IPV tiene a su cargo obras en el barrio 10 de Noviembre, El Milagro y parte de Provincias Unidas. Lo que pasó, además, es que en esas calles sacaron el relleno para hacer la obra de tendido de agua, cloaca y no volvieron a compactar. Y ya venimos con estos problemas hace días, ayer en una calle no entró el aguatero”, confirmó la secretaria Municipal de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

Castillo informó que hay un compromiso firmado por el IPV en el que garantizaban la accesibilidad en las calles por lo cual se han presentado pedidos formales de que se cumpla: “Por otro lado PROMEBA está trabajando en el barrio Argentino con la red de pluviales, y los cordones cuneta, entonces también han bajado las calles, las han cerrado porque no están transitables; pero la gente no tiene cómo llegar. Y en el caso de que llueva, se les va a inundar. Por lo tanto, todos los días mando reclamos al IPV, algunos formales, otro mediante mensajes de texto y foto”, dijo Castillo.

Y relató: “El sábado sacamos un camión aguatero que se quedó empantanado en el 10 de Noviembre, con máquina municipal y todo tratando de que a la gente le pueda llegar el suministro de agua . Ellos dicen que hasta que no terminen la calle, es decir, los servicios, no vuelven a rellenar y compactar. El problema es que en ese mientras tanto, llueve, se inunda, a la gente no le llegan los servicios y esto es algo que está pasando”.

En cuanto al alerta meteorológico de lluvias, Castillo informó: “La ciudad tiene los sumideros en condiciones; Obras Sanitarias tiene armadas las cuadrillas de contingencias. Cuando se emitió el alerta, estaba todo previsto por si teníamos alguna necesidad extraordinaria”, dijo.

Y recordó una vez más las calles que serán asfaltadas durante los próximos días: “el martes y miércoles se colocó el hormigón en calle Pasteur, y ya arrancaron a trabajar en Vicente López entre el Cemep y PROCREAR. Ayer se comenzó también en calle Salvador del Carmen del barrio Danés. En la Margen Sur, arrancó el trabajo en la calle Cauquén, Oroski casi Kauh; ayer a la tarde además, comenzó la bajadita frente al centro de gimnasia deportiva que va a conectar lo que es el hormigonado nuevo con la salida a la calle Lamadrid en el AGP”.

Asimismo Castillo se refirió a la fisura que está siendo reparada en calle Echelaine en la zona de Chacra XI: “La fisura que estaba de antes, es la que se cortó, la están reparando, mañana se pone el hormigón, con aditivos, para que la semana que viene podamos abrir la calle”.