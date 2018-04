Ushuaia Rugby Club y Las Aguilas reeditarán una nueva final

RIO GRANDE.- Por tercer certamen consecutivo Ushuaia Rugby Club y Las Aguilas definirán mano a mano el título de campeón tras ganar sus respectivas semifinales; el Tricolor en su casa derrotó a Colegio del Sur por 22 a 11, mientras que el Fucsia venció a domicilio al Verde por 24 a 16 en una gran reacción en el complemento.

Las últimas dos finales jugadas el año pasado fueron para el Ushuaia, y si se suma la final de mayo de 2015, son tres definiciones consecutivas las que lleva de ventaja el Tricolor contra su eterno rival; por lo que ahora Las Aguilas tendrá una nueva chance de romper esa paternidad que tiene su contrincante en cotejos finales.

Enorme reacción de Las Aguilas

La mano no había comenzado bien para el Fucsia en la cancha del Verde, dado que los locales apuntalados por una gran presión y ayudados por el viento a su favor, los hizo jugar en su territorio y producto de su indisciplina le permitió al Río Grande abrir el score con sendos penales de su capitán, José Luis Araya, y tuvo la suerte que los hermanos Kohan no estuvieron finos en infracciones de larga distancia, sino la diferencia hubiese sido mayor, más aún cuando a los 22 minutos de esa primera etapa una enorme corrida de los backs locales terminó en try de Walter Kohan para dejar las acciones 11 a 0, resultado con el cual finalizó la primera etapa.

En esta primera etapa, el Verde logró controlar los embates de los delanteros rivales, el mayor potencial de los capitalinos, casi no pudieron progresar a través de su maul que es el arma preferida por los orientados por Jorge Caldelari, y la única buena fue que le complicó siempre los line outs al rival, caso contrario hubiese tenido que soportar más ataque de los tres cuartos locales.

En el entretiempo hubo lavado de cabeza para la visita, el pedido de actitud fue clave para comenzar a dar vuelta la historia, y la inteligencia de los forwards comandados desde adentro por Bruno Pani fue clave para ello.

A los 13 minutos a la salida de un line out, Las Aguilas generó un maul pese a que el rival no quiso poner oposición, un jugador del Verde quedó enganchado y cuando el resto de sus compañeros se involucraron en la formación móvil, ya era tarde, la visita los pasó por encima y terminó con Pani zambulléndose en el ingoal para decretar el 5-11.

Tres minutos más tarde, Las Aguilas colocó la pelota un kick a las espaldas de un rival tirado en ataque, en el retroceso el jugador Verde no decidió entre fijar la marca o habilitar a un compañero mejor posicionado, le llegó la marca y cuando éste quiso pasar la pelota, la rob´po el pilar Damián Valero y la cedió al recién ingresado Gonzalo Cichero quien corrió treinta metros para apoyar casi abajo de las haches, y permitir la cómoda conversión para pasar a ganar 12 a 11.

Pese a que recién se jugaban 16 minutos de esta segunda etapa, el Verde perdió la cabeza, tomó malas decisiones, sobre todo en los penales que siempre quiso jugarlo en vez de buscar la bandera y avanzar en el terreno y a los 26 minutos le dieron otro mazazo; scrum a quince metros, Las Aguilas se lo llevó por delante y hubo derrumbe, el referee Stojacovich observó que ese derrumbe fue intencional y concedió try penal y el marcador quedó 19 a 11 para la visita.

Lejos de caerse, el dueño de casa de inmediato fue a jugar a campo rival y tras presionar con mucho coraje más que juego, logró limpiar una pelota que que la misma llegue a una de las puntas donde Cristian Kohan se encargó de desbordar y apoyar la pelota muy cerca de la bandera, 16-19.

De la salida de media cancha, el Fucsia fue a jugar a los últimos metros del rival, generó casi de inmediato un penal, buscó el touch para ganar el line y armar un maul, éste no prosperó, sin embargo del ruck se desprendió el pilar Damián Valero, la gran figura del clásico, y apoyó el try definitivo para darle el pasaporte a su equipo a la Gran Final.

Ushuaia RC cumplió con la lógica

El elenco principal del URC cumplió con la lógica este sábado en su reducto a orillas del Río Pipo. Si bien el conjunto dirigido por Mario Saucedo, Club Colegio, llegaba a su primera semifinal en el mejor momento de su historia tras haberle ganado a Universitario y Orcas, las diferencias quedaron plasmadas a partir de la experiencia.

En un contexto de mucho color y frío, con granizo incluido, el primero en abrir el marcador fue Colegio a través de un penal al minuto de juego. Gómez Hobbs hizo la salida del medio y en el primer ruck hubo infracción, que Jairo Ríos se encargó de transformar en el 3-0.

A los 9’ un avance por el lado izquierdo del ataque local derivó en movimiento lateral de la guinda hasta encontrar el espacio por la derecha para que el primer centro José Gorosito apoye con tranquilidad. Conversión de Cristian Mansilla y el marcador que se inclinaba 7-3 para el URC.

Sin dejar pensar a Colegio, Agustín Irianni iba a aprovechar un kick a la espalda de la línea y, superando al fullback, se fue solo al ingoal para estampar el 12-3 ya que la conversión salió desviada.

Jairo Ríos con un nuevo penal ponía el 6-12, pero Juan Cruz García iba a ser quien amplie la ventaja cuando corrían 35, con try convertido para cerrar la etapa inicial 19-6.

Ya en el complemento, Colegio dejó en evidencia su crecimiento poniendo mucho roce físico con los forwards y haciendo delirar a la gente que fue a apoyar a pesar de la temperatura reinante.

Sin embargo Ignacio Luis con un nuevo penal ampliaba diferencias a 22-6, aunque el festejo para los colegiales iba a llegar por intermedio de Juani Sánchez en tiempo cumplido. No hubo conversión y el score se plantó en 22-11.

Río Grane RHC 16 – 24 Las Aguilas

Juan Carlos Herrero 1. Hernán Argüello

Guido Boggio 2. Bruno Sebastián Pani

Juan Manuel Renzone 3. Damián Valero

Francisco de Larminat 4. Emmanuel Ibáñez

Miguel Esteban Ifran 5. Mariano Caravá López

Francisco Gómez 6. Mariano Paredes

José Félix Escobar 7. Facundo Ercole

Leonardo René Vega 8. Federico Giuliano

Dusan Adrián Cabalis 9. Francisco Paranza

José Luis Araya 10. Exequiel Magni

Joshua Kohan 11. Sebastián Katzman

Walter Ariel Kohan 12. Ramiro Cofreces

Cristian Kohan 13. Sebastián Saulig

Ismael Yapura 14. Jaime Esteban Vargas

Mariano Gómez 15. Guido Adrián Simonetti

Rodrigo Garay E. Jorge Caldelari

Referee: Agustín Stojacovich. Jueces de Touch: Francisco Stutz y Matías Cena. Cancha: Río Grande RHC. Tantos: 5’ y 13’ penales de José Luis Araya (RG); 22’ try Walter Kohan (RG); 53’ try Bruno Pani (LA); 56’ try de Gonzalo Cichero convertido por Francisco Paranza (LA); 66’ try penal (LA); 70’ try Cristian Kohan (RG) y 75’ try Damián Valero (LA). Cambios: Cristian García por Ismael Yapura (RG); Ezequiel López por Exequiel Magni (LA); Gonzalo Cichero por Jaime Vargas (LA); Ricardo Ledesma por Hernán Argüello; Humberto Godoy por Emmanuel Ibáñez (LA). Suplentes: Emilio Guevara, Luciano Mónaco, Francisco Ballesteros, Esteban Villalobos, Ricardo Aguirres, Agustín Bilardo y Nicolás Palmieri en Río Grande RHC; Agustín Villafañe, Matías Gorosito, Luciano Martínez y Matías Caligaris en Las Aguilas. Amonestados: Joshua Kohan (RG), Gonzalo Cichero (LA), Miguel Ifran (RG) y Damián Valero (LA). Expulsados: No se registraron.