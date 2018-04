Un niño recompensó a la Policía con un dibujo

RIO GRANDE.- La situación trascendió a partir de la emoción que generó en el plantel de la comisaría Quinta la acción de un pequeño de 4 años al que se le esclareció el robo de su bicicleta en la jornada del miércoles.

El episodio delictivo tuvo lugar sobre calle Mariano Moreno, donde “tipo 6 y media nos levantamos y teníamos la bicicleta en la puerta de casa con rejas de por medio, se la habían robado, es nueva y él está aprendiendo a andar, tiene cuatro añitos, estaba muy preocupado y nosotros fuimos a la comisaría e hicimos la denuncia”, comentó Yanina, la mamá del pequeño Máximo.

“Pensé que por una bicicleta no nos iban a prestar mucha atención, pero me sorprendió nos atendieron rebien, me llevaron en el móvil, sacaron fotos del lugar, una atención que los policías se removieron y en cuestión de horas apareció la bici, me la llevaron a la puerta de casa”, agregó.

En cuanto a la reacción de su hijo, señaló, “estaba triste y se puso muy contento cuando se la devolvieron; él, ya porque ellos estuvieran buscando la bici les estaba haciendo el dibujito para entregárselo, incluso vio un hombre vendiendo pan casero en la calle y pidió comprarle pan para llevarles a los que estaban en la búsqueda”, continuó diciendo.

Ante de ello, finalmente el personal policial encontró y recuperó la bicicleta tirada en un descampado de calle Vuelta de Obligado, “no te imaginás la alegría cuando aparecieron tocando la puerta de casa con la bici, de verlo fue muy emocionante para todos nosotros”, relató su mamá.

Finalmente el miércoles por la tarde el personal de guardia de la comisaría Quinta recibió a Máximo, quien hizo entrega del dibujo, que será expuesto allí en la sede policial.

“Anoche seguía muy contento. Me decía; mamá ellos ahora son mis policías, que me cuidan a mí”, relató la madre emocionada de las palabras de su hijo.