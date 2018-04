Situación del IPES: La comisión de Educación de la Legislatura convocará al ministro Diego Romero

La legisladora Andrea Freites (PJ-FPV) señaló que a partir de las inquietudes que presentaron docentes del IPES en el parlamento la próxima semana se convocará al Ministro de Educación, autoridades de Recursos Humanos y Jefatura de Gabinete, “para poder dar las respuestas correspondientes a quienes solicitan la información”. La parlamentaria recordó que “el SIGE fue una promesa de campaña que le hizo la Gobernadora a los docentes”.

USHUAIA.- La legisladora Andrea Freites se refirió al conflicto que surgió la semana pasada en el IPES Florentino Ameghino y el apartamiento y denuncia penal que realizó el Ministerio de Educación a los rectores de la institución, a partir de la detección de irregularidades en el otorgamiento de horas cátedra. La parlamentaria confirmó que una vez que se reúna la próxima semana la comisión legislativa de Educación se convocará a las autoridades a que expliquen la situación.

“La semana próxima, una vez que nos convoquemos en comisión y surja la necesidad de los legisladores de los distintos bloques, será el momento en que convocaré a las distintas autoridades involucradas del Poder Ejecutivo para que nos puedan dar las respuestas y responder a quienes solicitan la información correspondiente”, expresó.

En este orden indicó que “tuvimos presencia de algunos docentes que estuvieron en la Legislatura, hicieron llegar una nota solicitando ser atendidos. El documento lo recibió el legislador Furlan y se envió nota a todos los legisladores”.

“Sin dudas esto la semana próxima cuando convoquemos a comisión seguramente se harán las consultas pertinentes sobre el tema y convocaremos a la gente del Ejecutivo, a las tres áreas, Recursos Humanos, Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Educación para que puedan darnos especificidad del tema”, afirmó Freites.

La Legisladora señaló que “lo que puedo decir de esto es que el sistema SIGE que se viene implementando es una promesa de campaña que teníamos con Rosana Bertone, porque cuando dialogábamos en las escuelas uno de los temas que salía como reclamo permanente eran las demoras de dos o tres meses en el cobro de haberes cuando se toman horas. Era un ahorro forzoso y era lo que realmente venía pasando”.

Y remarcó que “lo que hace el SIGE es venir a regularizar todo esto, la tecnología avanza y no puede ser que los docentes todavía estemos con la declaración en papel con lo que eso significa”.

Freites sostuvo que el nuevo sistema “sirve por un lado para poder percibir el sueldo que corresponde el mes siguiente a posterior tomar las horas o cargos, y también para ver y tener realmente un dato concreto de las horas que cada uno tiene”.

Asimismo manifestó que “lo que pedían los docentes era un programa que tenga esta solución inmediata, la gente del Ejecutivo a través de Recursos Humanos y Economía consideraron que el SIGE es el programa más adecuado que reúne las condiciones. Incluso los cuatro docentes del IPES que vinieron la semana pasada me decían que ellos estaban de acuerdo con esto, en que entienden que el sistema es necesario, que ayuda y me expresaron que si hay irregularidades son los primeros que quieren que se descubran, porque generalizar la situación de que todos tienen horas de más o que no trabajan no es bueno”.