Sindicato de Comercio cerró paritarias con el 15 % en dos tramos

La primera parte del aumento será del 10% a partir de abril, y el restante 5% a partir de agosto. Además, se estableció una cláusula de revisión para el mes de enero de 2019, mediante la que se evaluará si se actualiza el monto en relación al aumento de la inflación.

RIO GRANDE.- El Sindicato de Comercio, acordó en paritarias un aumento de 15% en dos tramos. El primero será del 10% de aumento, se hará efectivo en abril irá directamente al básico, y afectará también a los adicionales de zona, cajero, y todos los haya en cada categoría. El 5% restante se sumará tomando como parámetro el sueldo de marzo, con el último aumento, y también se aplicará al básico y adicionales.

“La verdad es que nosotros tenemos una economía diferente a la nacional, entendiendo que Río Grande depende mucho de las fábricas y ese es un tema que todavía no se termina de cerrar. Segundo se hablaba de que la inflación iba a ser de un 15% en este 2018, pero ya los dos primeros meses nos dieron que no va a poder ser sostenida dentro de ese marco. Y por eso uno apuntaba a un porcentaje mayor, porque sabíamos que la inflación se iba a disparar”, explicó Daniel Rivarola Secretario Adjunto del Sindicato de Comercio.

“Tenemos esta posibilidad de juntarnos en enero del 2019, y ver de qué manera se ajusta el último trimestre. Esto ya nos pasó, cuando el año pasado cerramos, pensamos que en diciembre la cláusula gatillo no se iba a activar y terminó activándose en enero. Esto es diferente, porque la cláusula gatillo aplica directamente sobre el peso de la inflación. Esta es para sentarse a discutir nuevamente”, detalló Rivarola.

“Se está acompañando la economía, y la estabilidad en los puestos de trabajo. Siempre tratamos de priorizar eso, que no haya despidos. Lamentablemente en algunos lugares siguen sucediendo. La idea es cerrar un número que sea medianamente acomodable. Y que encima, teniendo en cuenta que hay parámetro, impuesto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, seguramente exceder esos números, no serían homologados y sería un acuerdo que no serviría para nada”, justificó Rivarola.