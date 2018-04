Sigue la controversia por la validez nacional de los títulos otorgados por el Bachillerato Popular

En otro capítulo de la polémica, el Municipio de Río Grande ratificó ayer su postura sobre la validez de los títulos secundarios otorgados bajo esa modalidad y dio a conocer un comunicado de la RIOSAL. En tanto, el Ministro de Educación de la Provincia insistió en que “los bachilleratos populares no están oficializados a nivel nacional ni están autorizados por la provincia”.

RÍO GRANDE.- En otro capítulo de la polémica, el Municipio de Río Grande ratificó ayer su postura sobre la validez de los títulos secundarios otorgados bajo esa modalidad, y dio a conocer ayer un comunicado de la RIOSAL. En tanto, el Ministro de Educación de la Provincia insistió en que “los bachilleratos populares no están oficializados a nivel nacional ni están autorizados por la provincia”.

A raíz de declaraciones de funcionarios provinciales, el Municipio dio a conocer ayer un comunicado de la RIOSAL (Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica) en el que ratifica la validez nacional de los títulos secundarios otorgados con esta modalidad.

Luego de reseñar los inicios y fundamentos de los bachilleratos populares en nuestro país, la RIOSAL expone una serie de documentos que certifican el reconocimiento de esta modalidad, tanto a nivel nacional como regional.

En cuanto a la articulación en Tierra del Fuego entre el Municipio de Río Grande, el SUTEF y la RIOSAL para ofrecer la propuesta en esta ciudad, el comunicado afirma que mediante este convenio y ante la realidad de la falta de reconocimiento del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego del Bachillerato Popular, serán el Bachillerato Popular de Chilavert y el Bachillerato Raíces los que solidariamente extiendan las certificaciones de validez nacional a quienes completen sus estudios en Río Grande hasta tanto este reconocimiento sea efectivo.

“La decisión político-educativa expresada en el convenio firmado por el Municipio de Río Grande, el SUTEF y la RIOSAL –junto a la articulación con el Bachillerato Chilavert y Raíces de Buenos Aires- da cuenta, precisamente, de las necesidades de los todas aquellas personas “excluidas del sistema educativo”, y garantiza solidariamente la asistencia necesaria para obtener las certificaciones pertinentes por el tiempo que fuera necesario. A la vez que reclama a las autoridades educativas provinciales que asuman –como ocurrió en la mayoría de los distritos del país- el reconocimiento legítimo de las escuelas en sus localidades respectivas.

El Bachillerato Popular Chilavert (creado junto a los trabajadores de la Imprenta Gráfica Chilavert) fue reconocido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Decreto 406 del 26 de julio de 2011 -con la facultad de otorgar títulos secundarios de validez nacional, nombrar sus respectivos equipos docentes (perciben salarios y todos los derechos como cualquier docente)- bajo la figura de denominada Unidad de Gestión experimental (UGE).

Por su parte el Bachillerato Popular Raíces, fue reconocido como un CENS, a través del convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Convenio 25/11 y aprobado por Resolución 2529/11. Esta modalidad otorgó nuevos reconocimientos y existencia a numerosos bachilleratos populares en la referida provincia. Lo interesante en este caso es que se lleva a cabo a través de la mencionada modalidad de “convenios” entre organizaciones sociales y dependencias educativas oficiales (Ministerios de Educación).

“Voy a tener que hacer las denuncias pertinentes con Nación si continúan”

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación de la Provincia se insistió en la postura contraria. El ministro Romero recordó que “nuestra provincia tiene la propuesta de modalidad de educación de jóvenes y adultos, que no es solamente el plan FinEs, sino que tenemos instituciones para adultos como los CENS con sus sedes y anexos. Tenemos un abanico de posibilidades para brindar a la población para que puedan terminar los estudios secundarios”.

“Los CENS brindan educación para adultos en contexto de encierro también. Hay muchos inscriptos en CENS y plan FinEs y también estamos implementando en la provincia y comienzan ahora las inscripciones para el ´FinEs Tec´ que es para estudiantes técnicos”.

El ministro repasó que “Horacio Catena me hizo una presentación en febrero para informar que iban a comenzar con los bachilleratos populares” y al respecto remarcó “no me pidió permiso, me lo informó”.

“Mi obligación como ministro era averiguar en el Consejo Federal si esos títulos eran oficiales y lo que me respondieron es que los títulos no son nacionales ni están autorizados. Todos los títulos y diseños curriculares en una jurisdicción deben estar autorizados primero por el Ministerio de Educación de la provincia, y luego continúa el trámite a nivel nacional”, explicó.

Romero dejó entrever que tal vez la iniciativa “puede ser que tengan una salida laboral para un grupo de docentes. Quizás es esa la intencionalidad”.

“Voy a tener que hacer las denuncias pertinentes con Nación si continúan, porque no están avalados los títulos” advirtió, para luego detallar que, “supongamos que se firma un convenio con otra provincia para el dictado de una carrera, que tiene un aval del Ministerio de Educación de esa provincia para esos títulos. Ese título sólo es válido en esa provincia, no en la nuestra, porque no tiene aval del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego”.

En tal sentido el ministro Romero insistió en que “los bachilleratos populares no están oficializados a nivel nacional ni están autorizados por la provincia”.