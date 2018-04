Semana clave para la negociación salarial con el Municipio

Las partes estarían cerca de acordar el incremento salarial que sería del 15 por ciento, retroactivo a marzo y con mejoras en varios ítems que componen el salario municipal. En contrapartida, la Asociación Trabajadores del Estado sigue reclamando una nueva reunión en paritarias con el Gobierno provincial.

RIO GRANDE.- La Asociación Trabajadores del Estado encarará una semana clave en la negociación salarial con el Municipio de Río Grande, con un acuerdo factible a partir de las posiciones de ambos sectores que priorizaron la discusión por la recomposición de los haberes municipales.

La negociación que comenzó los primeros días de marzo parece llegar a su fin y todo indica que el 15% de incremento que ofreció el Ejecutivo será aceptado; aunque complementado con mejoras sensibles a ítems que conforman el salario.

Respecto del porcentaje, ATE había solicitado que el Municipio no se extienda más allá de agosto, cuestión que podría ser aceptada por el Ejecutivo. Además, hay consenso para que el aumento sea retroactivo a marzo.

Por otra parte, y para engrosar el porcentaje final que el gremio estatal entiende no se puede cuestionar por los topes que fijó el Gobierno nacional, se sumarían mejoras en ítems clave como antigüedad laboral y permanencia en la categoría.

Asimismo, el gremio habría solicitado al Municipio de Río Grande que mejore el aporte por asignación familiar, cuestión que quedó en ser evaluada tal cual el mensaje de los representantes municipales en la mesa de negociación.

En todo momento, la dirigencia local de ATE destacó la discusión que avanzó y que, lejos de estancarse, puso sobre la mesa el debate de las finanzas, las limitaciones fijadas por el Consenso Fiscal y la disponibilidad de recursos en un año muy volátil.

“Creemos podemos acordar, hay cosas por mejorar pero notamos que de parte del Municipio hay voluntad porque en cada reunión trajeron algo para que lo evaluemos con los trabajadores, entonces así es más fácil avanzar en la negociación”, dijo Felipe Concha a El Sureño.

Además, el dirigente sindical precisó que “el 15 % no alcanza por sí solo pero si podemos sumarle mejoras a los ítems y la asignación familiar, podemos engrosar el número final, que es lo que nos interesa porque la inflación está haciendo estragos en el bolsillo del trabajador”.

Con Gobierno, la contracara

En contrapartida, la discusión con el Gobierno provincial no tuvo avances y fue motivo de protestas diarias por parte de ATE durante las dos últimas semanas. Con la paritaria aún abierta pero sin oferta concreta, el gremio analiza medidas de fuerza mientras se expresa en las calles de la ciudad.

El Centro Cultural Yaganes, la delegación del Ministerio de Educación y las oficinas de la Agencia de Recaudación Fueguina fueron algunos de los lugares donde ATE llevó la protesta para apurar una definición en cuanto a la negociación salarial con el Gobierno fueguino.

“A los trabajadores se les va acabando la paciencia. No puede ser que estemos a esta altura del año y todavía no tengamos propuesta. No se puede avanzar porque directamente no han hecho una sola oferta”, criticó Concha.

En ese contexto, el sindicalista fue consultado acerca de posibles medidas de fuerza y al respecto dijo que “no descartamos nada. Queremos agotar todas las instancias y seguir discutiendo, pero se hace difícil cuando del otro lado no hay una señal”.