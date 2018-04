Reclamo de trabajadores paralizó Armavir

Los empleados de la fábrica textil frenaron la producción y bloquearon los accesos a la planta en reclamo del pago del premio semestral por presentismo. La empresa se niega a cancelar una suma que ronda los 6 mil pesos por trabajadores y que se pagaba desde hace ocho años. Hasta que los empresarios no formulen una nueva oferta, los trabajadores amenazan con no volver a las líneas de producción.

RIO GRANDE.- Trabajadores de la firma textil Armavir paralizaron toda actividad de su planta fabril en reclamo del pago de un premio semestral por presentismo, que la empresa aún no canceló y que debía hacerlo los primeros días de abril, tal como ocurre hace casi una década.

Las autoridades de Armavir pagan ese premio hace ocho años y sin mayores anuncios, este año decidieron no hacer efectiva la recompensa que debieron haber abonado durante los primeros días hábiles de abril.

Ante esta situación, los delegados del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) mantuvieron reuniones con las autoridades de la empresa que formularon varias propuestas que, en el mejor de los casos, supone un severo ajuste en el salario de los empleados de dicha empresa.

En efecto, la propuesta más reciente que hicieron efectiva, tras la paralización de actividades, fue cumplir con el pago del premio del primer semestre en dos veces: el 50% en los próximos días y el resto, en octubre. Nada dijeron de abonar el galardón de la segunda mitad del año que, casualmente, se abona desde hace muchos años allá por el décimo mes.

De acuerdo a la propuesta, se dejaría sin efecto cualquier incremento salarial para el presente año y además, la oferta realizada por los empresarios contempla que el premio semestral por presentismo se pague por última vez.

El delegado de los trabajadores, José Massey, aseguró que “esto es una tomada de pelo, por eso estamos fuera de la planta, de brazos caídos esperando una propuesta seria de parte de la empresa”.

“No podemos aceptar estas propuestas. Estamos indignados con esto, no tienen derecho, no tienen de dónde agarrarse para decirnos que no pueden paganos el premio que cobramos hace ocho años”, reprochó.

Asimismo, el delegado fabril precisó que “estamos muy firmes, los trabajadores apoyan la paralización de la planta porque no podemos permitir que nos saquen algo que hemos ganado legítimamente hace tantos años, solo porque un empresario se levantó mal a la mañana y nos dijo que no nos quiere pagar más el premio”.