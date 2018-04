Por tercer año el Municipio permite que vecinos de Ushuaia puedan navegar gratis por el Beagle

USHUAIA.- Con la finalidad que vecinos de ésta ciudad puedan disfrutar de una navegación en catamarán por las aguas del Beagle, y se ven privados por no contar con recursos para hacerlo, la Municipalidad puso en marcha por tercer año consecutivo el programa de responsabilidad social empresaria “Mi Primera Navegación en Catamarán por el canal Beagle”.

El primer grupo familiar en poder hacerlo fue coordinado por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. Fueron recibidos en el puerto por el titular de Turismo de la Municipalidad, Juan Cherañuk y por la subsecretaria Sabrina Marcucci.

El secretario de Turismo agradeció y reconoció a quienes hacen “posible la primera navegación para muchos adultos mayores, muchos niños y niñas de la ciudad, estudiantes, quienes viviendo muy cerca de nuestros atractivos no los conocen, no encuentran cómo, no pueden hacerlo”.

“Esto puede lograrse integralmente por el trabajo conjunto del sector público junto y el sector privado” reconoció Cherañuk, quien mencionó a la Intendencia del Parque Nacional, a las empresas Rumbo Sur, Canoero y Tolkeyen; y a la empresa del Tren del Fin del Mundo “que también va a acompañar esta temporada de turismo social”.

Cherañuk rescató además que esta iniciativa se “pone en marcha por tercer año consecutivo”, indicando que la misma se trabaja “desde el Municipio a pedido del intendente Walter Vuoto”. El funcionario también anunció que para los residentes entran en vigencia las tarifas promocionales. Se podrá realizar la navegación del canal hasta el 30 de septiembre por un valor de 200 pesos, tras acreditar domicilio en las ciudades de Tierra del Fuego.