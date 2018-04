Paritarios del Municipio mejoraron la oferta salarial pero los gremios pidieron más esfuerzo

La paritaria de gremios con el Municipio de Río Grande no avanzó ayer. La oferta del Ejecutivo fue mejorada pero no logró satisfacer las expectativas de los sindicalistas. Ahora el viernes volverán a reunirse. Hubo algunos incidentes entre delegados y agentes de Policía, que no pasaron a mayores.

RIO GRANDE.- Ayer se cumplió una nueva reunión paritaria entre los representantes de ATE, ASOEM, SITOS y la Municipalidad; en la que ésta última presentó una mejora en su oferta salarial pero fue nuevamente rechazada por los gremios, entendiendo que el porcentaje que ofrece no cubre la pérdida del valor adquisitivo de los salarios.

Tal como estaba previsto, a las 10.30, aproximadamente, se hicieron presentes los paritarios de la Municipalidad y tras una serie de intercambios sobre algunos temas en condiciones laborales de los empleados, los representantes del Ejecutivo ratificaron un ofrecimiento de aumento salarial del 15%, aunque reduciendo la brecha del plazo a completar ese porcentaje y estableciendo una cláusula gatillo.

De acuerdo a lo informado desde ATE, el Municipio propuso un 5% de aumento salarial para marzo, otro 5% a partir de julio y no en agosto como decía la propuesta original y el otro 5% a completar en octubre y no en noviembre.

Los gremios pidieron un nuevo plazo para presentar una contra propuesta, por lo tanto el Ministerio de Trabajo fijó nueva fecha de audiencia para el viernes, a partir de las 10.30; aunque dejaron en forma expresa que no aceptan la nueva oferta, por entender que es insuficiente.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, el gremio de ATE presentará un escrito para que el Municipio contemple la posibilidad de incrementar el porcentaje de algunos adicionales respecto a la antigüedad, de manera que se pueda compensar algo de la pérdida del poder adquisitivo, frente al proceso inflacionario que no tiene freno.

Algunos incidentes

Ayer la comisión directiva y delegados de la Asociación Trabajadores del Estado efectuaron movilizaciones en algunas áreas del Gobierno de la Provincia, para reclamar por una urgente definición en una pauta salarial para el año, ya que se superó el primer trimestre sin que exista una mejora de los sueldos.

En función de esas protestas, un nutrido grupo de delegados de ATE se hizo presente en el Ministerio de Trabajo, para acompañar a los paritarios de la Municipalidad. Allí algunos protestaron en el hall de entrada y otros lo hicieron en el exterior; pero, cuando llegaron los paritarios de la Municipalidad, se reforzó la presencia de la Policía.

La manifestación del gremio se realizaba en los carriles normales y en forma pacífica, pero cuando el encargado del operativo de seguridad pretendió que el hall del edificio sea desalojado, por entender que había riesgo, se produjo un forcejeo entre algunos delegados y agentes de la Policía.

La situación no paso a mayores, luego de la intervención de los dirigentes Carlos Córdoba, Marcelo Córdoba y Felipe Concha, quienes mediaron entre los delegados y los agentes policiales para calmar los ánimos. Todo terminó con el desalojo pacífico del hall de ingreso del Ministerio de Trabajo, para evitar que la paritaria municipal sea suspendida.