Nuevo libro con más historias para leer y representar

Patricia Rosa Vera presentó su nuevo libro “Burbujas de Colores. Historias para leer, escuchar y representar. Ocho años después”. El volumen recopila historias leídas y representadas en el programa radial que emiten cada sábado. Patricia y los niños conversaron con El Sureño acerca del programa radial que hace todas las semanas, y las experiencias vividas en ellos.

RIO GRANDE.- Burbujas de Colores es un programa de radio para niños, niñas, adolescentes y para toda la familia. El proyecto nació hace nueve años con la idea de otorgar un micrófono y dar la palabra, fortalecer el derecho a ser escuchados que tienen los niños y las niñas.

Patricia es docente, escritora y productora general del programa Burbujas de Colores. En esta oportunidad, el libro que está presentando es una recopilación de textos que los chicos compartieron a lo largo de estos años en el programa.

Durante el evento, que se realizó en el auditorio del Museo Virginia Choquintel, además de compartir algunas lecturas, el cantautor riograndense Gonzalo Lemuy cantó algunas canciones para los presentes. Se hicieron menciones especiales y hasta estuvieron presentes los integrantes del Proyecto Meraki, desde España.

“El libro es una recopilación de obras que hemos representado durante el programa. Son obras de radio teatro breves, para niños, que están divididas en diferentes temáticas: históricas, cómicas, leyendas, sobre derechos humanos”, explicó.

A continuación, los chicos que hacen Burbujas de Colores junto a Patricia contaron cómo es para ellos participar de este espacio, que ya va llegando a la década de existencia:

Valentina Cataldo: “Yo estoy hace ya siete años en el programa. Soy la conductora, la verdad aprendimos un montón de cosas. Y sábado a sábado seguimos aprendiendo, desde cómo poner un micrófono para que se escuche bien, hasta saber manejar un poco la consola”, dijo la joven.

Y agregó: “En este tiempo se nos sumó un montón de gente nueva. Chicos que se fueron, que volvieron, y ahora somos alrededor de 7 que estamos los sábados haciendo el programa. Este es nuestro noveno año ya”, recalcó emocionada.

Santiago Fernández: “Yo soy el que le pone un poco el humor a Burbujas de Colores. La verdad que lo que más me gusta es que cada día vemos personas nuevas, y aprendemos cosas nuevas. El año que viene seguramente vamos a llegar a los 10 años y al programa seiscientos”, dijo con entusiasmo.

Nicol Clementi está a cargo del segmento ‘¿Qué vas a ser cuando seas grande?’ : “Yo lo que hago es entrevistar a personas de diferentes profesiones. Les hago preguntas, me cuentan sobre sus tareas cotidianas. Y como dicen los chicos, aprendemos mucho. Este es mi primer año en el programa. Me sentí feliz cuando me convocaron, porque pensar en estar en la radio me encanta. Y de a poco aprendí a ser menos robótica, soltarme más”, recordó Nicol.

Angelina Guerrero: “Yo estoy a cargo de la sección de programación de juegos. Conocí a Patricia en la Escuela 7. Ese día justo me pidieron que hable en la escuela, y entonces ella me entrevistó primero, y después quedé como panelista. Ahora, una vez por semana voy a hablar acerca de programación de juegos. Y también coincido en que en cada programa aprendemos cosas nuevas”.

Además en el programa también está Nazareno, que tiene a cargo un bloque destinado a hablar y dar a conocer la parte de Antártida. “Él estuvo allá el año pasado, junto con sus padres, y han pasado muchos chicos por el programa con los cuales hemos hecho muchos radioteatros, también. Otro de los niños, Gonzalo Cataldo, hace también una sección de deportes”, contó Patricia Vera.

“También tuvimos al operador más joven de la radiofonía, hace unos años que es Francisco Cataldo que operó los controles en nuestro programa con tan sólo 16 años. Así que es un grupo muy lindo de trabajo. Es un grupo divertido, pero con compromiso, que tiene muchas ganas de aprender y de hacer. Todos aprendemos. También nos acompaña Patricia Servi en la filmación y grabación, una docente que colabora con nosotros”, recordó la docente y productora.

Actualmente estamos en FM Sur, 93.9 todos los sábados de 12:00 a 13:00 y también nos pueden escuchar por internet, por www.fmsuradio.com.ar.