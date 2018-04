“Nosotros rogamos que no llueva”

En el Barrio 10 de noviembre, nuevamente preocupa a transitabilidad de las calles. El barrio está en plena obra, que supuestamente estará terminada el mes que viene. Mientras tanto, cada vez que llueve, debido al estado de las calles, terminan literalmente con el agua hasta las rodillas.

RIO GRANDE.- “La verdad que no la estamos pasando bien”, le confesó Susana González, presidenta del barrio 10 de Noviembre. Desde la cuadrilla de trabajo enviada por el IPV para la urbanización, no les dan respuesta, o dicen que la obra no avanza porque faltan materiales.

Mientras tanto, los vecinos no tienen respuesta del equipo técnico a cargo de la obra en el IPV, y cada vez que llueve, se quedan sin poder recibir al camión aguatero, o al garrafero que les lleva los tubos de gas.

“El estado no está controlando a la epresa que trbaja en el barrio, no la esta supervisando la deja a hacer a su manera, y la empresa se toma su tiempo, yo sé que en algún momento van a arreglar las calles, pero no sé por qué rompen hoy, si lo van a arreglar después de un mes o recién a fin de año, cuando vengan a buscar votos”, dijo la vecina.

El principal inconveniente sigue siendo la imposiblidad para los camiones que llevan el agua y gas envasados, para acceder al frente de cada vivienda: “A donde llovió los camiones nos vana ingresar. O el garrafero, se queda en la calle del centro del barrio, y la gente que vive a por lo menos 40 metros, tiene que traer y llevar los tubos rodando, desde y hasta su casa por las malas condiciones en las que están las calles. Los autos, los tenemos que dejarlos a varias cuadras de la vivienda, los que tienen auto”.

Desde el Municipio, confirmaron que la semana pasada, maquinaria de Obras y Servicios Públicos debió auxiliar a un camión que se quedó atascado en el barro en la zona: “El IPV tiene a su cargo obras en el barrio 10 de Noviembre, El milagro, y parte de Provincias Unidas. Lo que pasó además es que en esas calles, sacaron el relleno para hacer la obra de tendido de agua cloaca y no volvieron a compactar”, explicó la Secretaria Gabriela Castillo.

La secretaria también informó que desde su área se hicieron intimaciones, para el cumplimiento de un compromiso firmado por el IPV, de garantizar la accesibilididad en las calles, que no se está cumpliendo.