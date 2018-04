“No tengo vocación para ser presidenta”

BUENOS AIRES.- La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo ayer en Chapadmalal que “no es tiempo de hablar de candidaturas ni de las elecciones de 2019” aunque remarcó que la postulación “más importante ya está decidida”, en alusión a la reelección de Mauricio Macri, por lo que apuntó que “todas las demás pueden esperar”.

“No es tiempo de hablar de candidaturas ni de las elecciones de 2019. De hecho la candidatura más importante está decidida, que es la de nuestro Presidente, y definida su candidatura todas las demás pueden esperar”, dijo Vidal en una rueda de prensa que ofreció esta tarde en el complejo de Chapadmalal, donde encabeza una reunión de trabajo con su gabinete.

El encuentro de Vidal con sus ministros se desarrolla desde anoche y hasta mañana en el complejo turístico, con acento en el plan de inversión social, la lucha contra las mafias y la obra pública.

“Hoy estuvimos trabajando mucho y hay mucho para hacer todavía todo este año. No es un año de candidaturas. No está nuestra energía puesta en candidaturas sino en la de hacer cosas”, indicó Vidal en la rueda de prensa, donde estuvo acompañada por el jefe de Gabinete de ministros, Federico Salvai.

Por otra parte, al ser consultada sobre la decisión judicial de intervenir el PJ y designar a Luis Barrionuevo a cargo del partido, la mandataria señaló que “no corresponde” que opine “sobre otros espacios políticos y más cuando hay una resolución judicial en el medio”.

“Yo no voy hacer ninguna consideración en relación a la intervención, así como no me gusta que otros espacios políticos opinen sobre la vida política de Cambiemos como espacio”, sostuvo.