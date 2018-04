Maxiconsumo: Camioneros levantó el piquete y se normalizó la atención al público

A partir de la intervención del juez de Instrucción Nº 1, Daniel Cesari, el Sindicato de Camioneros levantó el piquete que mantenía en el ingreso a la empresa de venta mayorista Maxiconsumo. De este modo, se normalizó la atención al público. La empresa había anticipado que suspendía sus inversiones en la provincia a raíz del conflicto.

RÍO GRANDE.- En el marco del conflicto que mantenía desde mediados de marzo el Sindicato de Camioneros de Río Grande con la firma Maxiconsumo, el viernes finalmente se presentó el j

juez de Instrucción Nº 1, Daniel Cesari, quien dialogó con las partes.

De esta manera, el sindicato retiró los vehículos que entorpecían la circulación frente a la empresa y se normalizó la atención al público.

Cesari realizó una inspección ocular y comprobó que el comercio estuviera funcionando. Por la tarde recibió a dirigentes del Sindicato de Camioneros y a su apoderado legal, así como al gerente de la empresa. El ministerio de Trabajo también ya comprometió su intervención.

A menos de cuatro meses de abrir su sucursal en Río Grande y a casi un mes del inicio del conflicto con el Sindicato de Camioneros, el titular de Maxiconsumo, Víctor Fera, había confirmado ese mismo día en horas de la mañana, que “suspende todo tipo de inversiones en la isla” por “falta de seguridad jurídica”; aunque negó que por el momento haya una decisión firme de retirarse de Tierra del Fuego.

Fera señaló que “estamos suspendiendo todo tipo de inversión en la isla. La empresa tenía una inversión proyectada aproximada de 20 millones de dólares que ya no se va a hacer porque realmente tenemos un conflicto que no sabemos por qué existe, no sé cuáles son los intereses creados, que haya gente que no quiere que esté Maxiconsumo”.

“Nosotros estamos encuadrados como corresponde, está la resolución 5994 que el Ministerio de Trabajo dictó el 27 de diciembre de 2012 y que establece que el personal de la empresa debe continuar en el convenio colectivo de empleados de comercio, porque la actividad principal de la empresa es el comercio, de hecho no tenemos camiones”, agregó el empresario.

Fera sostuvo que “esa resolución fue oportunamente ratificada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones, mediante el dictamen 569 el 27 de mayo de 2016. La Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo confirmó la resolución del año 2012”.

En tanto Guillermo Vargas, secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, dijo que “este conflicto con Maxiconsumo viene desde el año 2007 en todas las sucursales del país, o casualidad que el 17 de julio de 2007 Víctor Fera, que es el dueño, dice que si sigue el conflicto cerrará la empresa en Buenos Aires, lo dijo en 2013 en Rosario y el mismo comunicado lo dio el 31 de marzo de 2016, también hay otra amenaza de 1800 despidos sino se solucionaba el conflicto logístico en Buenos Aires pero nunca cerró, entre muchas otras amenazas”.

En este sentido precisó que “este discurso del empresario es generar miedo y querer hacer responsable al gremio de Camioneros. Camioneros no tiene un conflicto con Comercio, no se está reclamando personal que se encuadre en Comercio que es lo que hoy Maxiconsumo quiere hacer saber a la comunidad y a la gente, acá no hay ningún tipo de solicitud de encuadre de personal de Comercio”.

Y recordó que “hay un dictamen del 27 de diciembre de 2012, que establece que hay que acatar el dictamen de septiembre de 2007, donde Camioneros y Maxiconsumo manifiestan el acuerdo de establecer en su encuadre a los choferes, ayudantes, conductor de autoelevador, entre otros. Todo lo que es la logística que tiene Maxiconsumo hoy no encuadrado en ningún convenio, porque esa tarea la hacen los gerentes, el personal jerárquico de la empresa para ahorrarse el mango o quizás para que ellos hagan la tarea y quedarse con el dinero que les corresponde a los trabajadores. No tienen al personal logístico encuadrado en ningún sindicato”.

Finalmente con la intervención de la justicia se abrió el esperado canal de diálogo para que las partes resuelvan el conflicto.