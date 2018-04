Más de 50 personas ya se anotaron como donantes

Este fin de semana, se realizará la campaña solidaria “100 donantes”, organizada por la familia de Stéfano Suá, junto a FUHESA, y el Municipio. Además de la colecta de sangre, se buscará registrar a posibles donantes de médula ósea. Parte de lo donado, será destinado a pacientes fueguinos que están siendo atendidos en Buenos Aires.

RIO GRANDE.- La campaña comenzó desde el deseo de la familia Suá de devolver algo, de toda la ayuda recibida con su hijo, Stéfano que finalmente falleció hace sólo unos días. “Los padres, Claudia y Andrea, nos comunicaron la posibilidad de hacer una campaña de concientización para obtener donantes de sangre en nuestra ciudad, para ser dejados en el hospital de Río Grande, y sobre todo para ser llevar algunas muestras a Buenos Aires, para los pacientes de nuestra ciudad que lo necesiten”, comentó el Dr. Walter Abregú, Secretario de Salud de la ciudad.

Sábado 14 de abril de 10 a 17 horas, se realizará la campaña en el Centro Municipal de Salud de la calle Luisa Rosso 779. Además de recibir donaciones de sangre, se busca concientizar acerca de la donación de médula ósea.

“La meta es llegar a 100 donantes, pero la expectativa es que este número se pueda superar. Van a venir también 6 personas que forman parte de la Fundación Hematológica Sarmiento para colaborar con la logística. Ellos van a llevar parte de lo donado, a diferentes centros de salud de Buenos Aires, esto a pedido de la familia de Stéfano. En estos lugares, tenemos muchos de nuestros vecinos, familiares que están siendo atendidos allá, y seguramente van a recibir la asistencia”, dijo Abregú.

Las personas que quieran donar sangre tienen que tener entre 8 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haber tenido enfermedades infecto contagiosas, no haberse practicado una cirugía o realizado un tatuaje en el último año. “El procedimiento no dura más de 10’, y es importante derribar algunos mitos, decir que uno no adelgaza, no engorda, no se espesa la sangre, como se suele decir”, recalcó el médico.

La donación de médula también se realiza mediante una extracción de sangre, ésta se estudia para ver si es posible ser donante de médula ósea. Los resultados quedan en un banco de donantes, y partir de eso cuando un paciente lo necesita, si el donante es compatible se lo comunican para que pueda realizar la donación.

Hoy, ya son 50 los inscriptos en las planillas de los distintos centros de salud municipales tanto en el Centro de Salud n°1 de la zona de Chacra II, como en el n° 2 de Barrio Malvinas Argentina, y en el Centro de Salud n°3 de la Margen Sur. También pueden anotarse en el laboratorio municipal de análisis clínicos, y en distintos locales comerciales de la ciudad.

“La idea de anotarse antes es que desde la Municipalidad se puedan comunicar con los donantes, para acordar un horario con ellos y que no se amontonen las personas que vayan a participar de la campaña”, explicó Abregú.

El funcionario también agradeció al propietario de los aviones sanitarios Hertz, que colaboró con el traslado de los elementos descartables, que fueron enviados previamente a la ciudad.