Mañana debuta el Femenino, el domingo la Primera A

RIO GRANDE.- El miércoles por la noche se sortearon los horarios para el fin de semana, y debido a la poca disponibilidad de horario con la que se encontró el Departamento de Futsal AFA, debió tomas varias determinaciones, como por ejemplo alquilar el gimnasio del Club San Martín donde se jugará la tercera fecha de Primera A y Primera B, mientras que Primera C no tendrá competencia este fin de semana.

Y la mayor novedad es el debut de la máxima categoría de damas; el Futsal AFA Femenino jugará tres cotejos en las instalaciones del gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV y las encargadas de abrir el fuego serán las alineaciones de Unión Antártida Argentina ante Parque Futsal desde las 20:20, mientras que a continuación lo hará Escuela Argentina frente a Club de Amigos y cerrarán la triple jornada sabatina Defensores Futsal y Metalúrgico.

Por segundo fin de semana consecutivo, Camioneros postergará su juego, esta vez ante Metalúrgico debido a que el domingo desde las 15:00 disputa la final de Fútbol ante Victoria, y el cotejo postergado se completará entre el miércoles o jueves próximos.

Acción en el San Martín

La jornada dominical en el establecimiento Santo arrancará a las 11:00 con el juego entre Los Troncos y Club de Barrio por la Primera B, pero la acción de la A será desde las 17:00 con el juego que sostendrán Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0) ante San Isidro (3) y será una buena oportunidad para ambos de alcanzar una victoria y acomodarse en la tabla de posiciones.

La mayor presión recaerá en el Lobo jujeño quien ha perdido sus primeros dos juegos del certamen y necesitará de sus mejores valores para salir de esta posición tan incómoda, mientras que San Isidro al arrancar derecho ante Estrella Austral y hacerle un digno papel a Unión, lo espera más tranquilo.

A partir de las 18:30 jugarán Escuela Argentina de Fútbol (0) ante Parque Futsal (3) y al igual que el cotejo anterior, las urgencias también son para los colegiales quienes han perdido sus dos choques iniciales desde que subieron a la A y en frente no tendrán justamente un rival accesible para ponerse de pie.

Luego, desde las 20:00, uno de lo punteros del certamen, Progreso (6) tendrá su primera gran prueba de fuego cundo se mida ante Metalúrgico (1), uno de los elencos grandes del ámbito local, que si bien ha perdido varias de sus figuras, el nivel mostrado hasta el momento es muy bueno y se espera por un gran juego en una cancha con medidas adecuadas.

Y el plato fuerte se jugará desde las 21:30 con el juego que sostendrán Defensores Futsal (3) y Club de Amigos (4), reeditando todas las finales disputadas el año pasado, no sólo en el Clausura sino también cuando ambos definieron la final de la temporada 2017 donde disputaron dos finales más.

Boca sin la punta

En su último partido antes del viaje a la Copa Libertadores, el “Xeneize” le ganaba 2-1 a Pinocho como visitante, pero sufrió la igualdad en una polémica última acción, que terminó con un remate de Spellanzón, y le cedió el liderazgo en soledad a Glorias de Tigre.

Boca soñaba con una despedida ideal justo antes del viaje rumbo a la Copa Libertadores en Carlos Barbosa, el máximo objetivo de la temporada. Pero cuando parecía tener la victoria y la cima de la tabla de posiciones de la Primera A en el bolsillo, un remate de Franco Spellanzón, con polémica por el espacio temporal de esa última jugada, le dio el empate a Pinocho y desató la locura en Villa Urquiza.

Fue un partido extremadamente parejo, donde Boca resolvió con bastante equilibrio las constantes subidas del arquero Santiago Elías, y se adelantó con dos rápidas transiciones coronadas por Santiago Basile -en el primer tiempo- y el uruguayo Ignacio Salgués -en el inicio del complemento-.

Pero el pivot uruguayo se fue expulsado minutos después de su gol por una fuerte entrada sobre Alan Calo y, si bien Pinocho no pudo aprovechar la superioridad, empezó a arrinconar al “Xeneize” contra el arco defendido por Guido Mosenson.

Lo cierto es que Boca perdió la cima de la tabla de posiciones justo antes de su viaje a la Libertadores -suspenderá las próximas dos fechas-, donde el próximo domingo debutará contra el anfitrión y vigente campeón Carlos Barbosa, con las valijas llenas de ilusión de dar el primer título de la historia en este certamen a la Argentina.

Ultimo momento

En la tarde de ayer, ingresó una nota del Club Progreso solicitando al Departamento de Futsal AFA, tener a bien no programar ningún cotejo de su institución por estar viviendo la familia del club un momento delicado. En principio se le dio lugar al pedido, sin embargo al al cierre de esta Edición, no se había dado a conocer la nueva programación, por lo que se solicita estar atento a los cambios que se pueden registrar sobre todo el día domingo; la actividad del sábado con el debut de los tres juegos Femeninos no sufriría modificaciones.

La Programación

Viernes 20 de abril – Gimnasio Jorge Muriel

19:30 – Primera C San Francisco vs Deportivo Ardiles

20:50 – Primera C Lanús vs. Sindicato de Luz y Fuerza

22:10 – Primera B Los Troncos vs. Concepción (*)

22:30 – Primera B Mitre FC vs. Barcelona RG

(*) restan jugarse 5 minutos, el cotejo estaba igualado en 5 goles.

Sábado 21 de abril – Gimnasio Jorge Muriel

20:20 – 1ra. Femenino Unión Ant. Arg. vs. Parque Futsal

21:30 – 1ra. Femenino Escuela Argentina vs. Club de Amigos

22:40 – 1ra. Femenino Defensores Futsal vs. Metalúrgico

Domingo 22 de abril – Gimnasio Club San Martín

11:00 – Primera B Los Troncos vs. Club de Barrio

12:30 – Primera B Mitre FC vs. Santa Inés

14:00 – Primera B Concepción vs. Barcelona RG

15:30 – Primera B Pomelo Hidráulico vs. Atlético RG

17:00 – Primera A Filial GyE Jujuy vs. San Isidro

18:30 – Primera A Escuela Argentina vs. Parque Futsal

20:00 – Primera A Progreso vs. Metalúrgico

21:30 – Primera A Defensores Futsal vs. Club de Amigos

Domingo 22 de abril – Gimnasio Jorge Muriel

20:40 – 1ra. Femenino Filial GyE Jujuy vs. Progreso

22:00 – 1ra. Femenino Estrella Austral vs. San Isidro