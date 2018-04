“Los trabajadores podemos poner un freno y tenemos que hacerlo en unidad”

Verónica Andino habló del pedido de unidad y la representatividad de las organizaciones sindicales. Además, recalcó que SUTEF ya inició las denuncias administrativas y judiciales en favor de los docentes que no han cobrado sus sueldos.

RIO GRANDE.- La dirigente de SUTEF, Verónica Andino, habló en FM del Pueblo, 96.9, sobre las palabras expresadas ayer, durante la marcha de las velas. Andino reconció que los trabajadores deberían unirse para hacer frente a las medidas de ajuste y el tarifazo que afectan impulsados por el gobierno nacional.

Respecto de estas palabras y las expresadas por Felipe Concha, Andno remarcó: “Nosotros lo que hemos pedido es que discuta con los compañeros. Hay una diferencia, entre discutir las medidas y pedir que nos acompeñen en una determinación que hayan tomado las cúpulas sindicales”.

“Todo esperamos que los paros sean contundentes, que la adhesión sea importante. Nosotros hemos tenido pocas medidas de fuerza durante este año. Pero no podemos separarlo del contexto, del año 2017 que tuvimos, que llevamos dos años sin discutir concretamente una pauta salarial”, agregó.

Además, la docente denunció que los docentes sufren persecución y hostigamiento en algunos establecimientos educativos: “Y después están todas las cuestiones de persecución de amedrentamiento y de miedo, que hay en las escuelas, que hacen un combo difícil de sostener, de mucho miedo para salir a la calle para hacerse visible. Y no hablo de la dirigencia sindical, me refieron a los compañeros en las escuelas… la gente no hoy no cobra, si eso no es una presión una inseguridad constante… no solo desde perder el salario sino al sumario. Nosotros tenemos 14 docentes denunciados por nada”, dijo.

En cuanto a los docentes que no cobraron sus sueldos, la sindicalista informó que los reclamos y la denuncia están hechas desde hace más de una semana: “las medidas judiciales y administrativas ya están en marcha hace diez días aproximadamente, y hoy estamos acompañando a los compañeros al ministerio que tienen que hacer el reclamo, porque entendemos que tienen que ser ellos, pero hay docentes que nos han pedido que los acompañemos y por supuesto que vamos a ir”, aclaró.

Andino también manifestó que está segura que la unidad entre los trabajadores se va a conseguir: “Es una tarea difícil pero el enemigo es muy grande. El avance que ha tenido, en todos los aspectos, la destrucción que hay con los tarifazos y todas estas medidas, pensadas con perversidad. Nosotros en Río Grande, la manifestación de ayer la llevamos en conjunto… Todos entendemos que hay que despojarse de las cuestiones personales”, expresó.

Y agregó: “Esto no es algo que se me ocurrió a mí ni mucho menos. Es una discusión que se ha dado dentro dentro dela organización sindical, con nuestros compañeros, y también con otras organizaciones somos parte de la CTA autónoma. Nosotros propiciamos el encuentro, porque creemos que absolutamente necesario y posible. Confiamos en que los trabajadores podemos poner un freno y tenemos que hacerlo en unidad”.