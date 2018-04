Los martes de abril serán verdes en apoyo al debate de la ley

El debate en el Buenos Aires continúa, mientras en todas las provincias, se realizan manifestaciones a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. Hoy, en Ushuaia mujeres de diferentes organizaciones convocan a un nuevo pañuelazo, para mostrar también su apoyo al debate, a la difusión y reclamar una vez más que la ley se apruebe.

RIO GRANDE.- Hoy, organizaciones feministas se convocan una vez más a la población a participar de un martes verde. La manifestación se da en el contexto del debate por el proyecto que legalizaría la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las causas (abuso, enfermedad metal, riesgo de vida) ya previstas en el código penal. La convocatoria es en Ushuaia frente al Centro Polivalente de Arte, en la llamada Rotonda del Caballo, con el pañuelo verde.

“Desde que empezó el debate, se decidió que cada martes iba a ser martes verde. Como el debate se da los días martes y jueves desde el primer martes que se debatió se inició el pañuelazo nacional. Nos acompañan inclusive algunos países limítrofes, también haciendo pañuelazo en lugares públicos”, explicó Ingrid Lagos Cartes, integrante de la organización La Hoguera.

Ademá de pañuelazos, Ingrid recalcó que suelen haber otras actividades, en las que se difunde, educa y explica acerca de este y otros temas relacionados a la educación sexual: “Nosotros hemos hecho charlas en colegios secundarios, universidades, y este martes verde se hace en el colegio Polivalente de Arte. Porque además lo que resaltamos es que se han sumado tantos chiques (como les decimos nosotros para respetar sus identidades sexuales) de todos los colegios. Que además, están interesados no solo en el tema del aborto, si no en saber qué es lo que pasa que sólo a nosotras las feministas nos interesa que ellos tengan educación sexual”.

Ingrid hizo referencia a la ley provincial que ratificó el día del niño por nacer, y que ayer terminaba el plazo en el que la Gobernadora de Tierra del Fuego podía vetarla “Es una ley que es una vergüenza, porque entre otras cosas establece que haya una semana de enseñanza religiosa en la escuelas, y sobre todo va en contra de la educación sexual integral en los colegios”.

Lagos volvió a insistir en que el debate se transformó en una discusión religiosa, porque no hay otros argumentos para estar en contra de la legalización del aborto: “Esto no es en contra de Dios, ni de la creencia de nadie. Yo tengo una familia muy religiosa, de varias etnias diferentes y conozco no sólo católicos, sino evangélicos, mormones, adventistas. Y muchas de las mujeres me dicen ‘yo no abortaría, pero estoy de acuerdo con que se legalice’, y es así, porque no estamos planteando que las mujeres que están en contra dejen de estarlo o dejen de existir. Ellas van a seguir ahí, pero cómo vamos a obligar a una mujer a transitar un embarazo. O cómo se puede decir algo tan aberrante como que una niña de 10 años que fue abusada, si quedó embarazada es porque estaba preparada para eso. Esas son cosas que te causan mucho dolor”, argumentó la mujer.

La verdad es que nos duele cuando a las feministas nos tratan de asesinas. Yo tengo hijos, y los hijos que tuve los he engendrado con mucho mucho, amor. Pero la discusión no es esa.

Lagos recalcó una vez más, que el pedido por el aborto legal, incluye acceso a educación, información y anticoncepción regular y de emergencia, previstas también por ley, actualmente incumplidas.