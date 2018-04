“Lo único que pedimos es algo acorde a la inflación”

Gustavo Fernández, Secretario General de La bancaria Tierra del Fuego, habló acerca de la medida que comenzará mañana. Fernández resaltó una vez más los amplios márgenes de ganancia en los bancos durante el año pasado, y aclaró que los más reticentes a negociar son los bancos internacionales.

RIO GRANDE.- Mañana y pasado, no habrá bancos ni reposición de cajeros automáticos, en cumplimiento al paro de 48 horas, anunciado por la asociación Bancaria para todo el país.

“Estamos sorprendidos por las pocas ganas de resolver este conflicto de parte de las cámaras empresariales, y el mismo Ministerio de Trabajo”, dijo Gustavo Fernández, en declaraciones a La Mañana del Pueblo (FM 94.5).

Fernández, recordó que mientras el ofrecimiento no supera el 15% de aumento en tres tramos no acumulativos, la inflación anual prevista supera 22 %: “La bancaria está pidiendo un aumento que acompañe la inflación”, dijo.

El sindicalista, admitió que espera que haya acuerdo, aún antes de terminar la medida, tal como pasó el año anterior, cuando a poco de empezar un paro de 72 horas, se llamó a una reunión, se arregló, y se levantó el paro. “Esperemos que estas medidas de protesta hagan reaccionar a las cámaras, y al Ministerio de Trabajo, para que convoquen a la partes y llegar a un acuerdo acorde a la inflación”, manifestó Fernández.

“Lo bancos el año pasado ganaron 77 mil millones de pesos en su conjunto. Y han obtenido ganancias por arriba del 25 y 30%. No vemos el porqué de esta negativa. Pero tampoco son todos los banqueros, porque hay algunos que no tienen problemas en arreglar y acompañar la inflación. Son las cámaras que nuclean los bancos internacionales, que son más afines al gobierno nacional, y obviamente no lo van a decir públicamente pero están recibiendo órdenes del gobierno nacional”, recalcó Gustavo Fernández.