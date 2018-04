La justicia intervino el PJ y designó a Barrionuevo, pero Gioja no lo reconoció y apelará el fallo

José Luis Gioja ratificó que apelará la decisión de la jueza María Servini, antes de retirarse de la sede partidaria.

BUENOS AIRES.- La jueza federal María Servini decidió ayer intervenir al PJ nacional y designó para la tarea al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, pero el presidente del partido José Luis Gioja no reconoció al sindicalista como su sucesor y anunció que apelará el fallo.

De esta forma, la magistrada desplazó a Gioja de la presidencia del partido y encomendó a Barrionuevo “producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria”, entre ellos, “realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles” del PJ e “informar sobre la situación económico- financiera de la entidad”.

El pedido de intervención fue realizado por un grupo de sindicalistas alineados con Barrionuevo: el secretario general de Estaciones de Servicio y miembro del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña; el del Sindicato de Obreros de la Maestranza (SOM), Oscar Guillermo Rojas; y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (Soiva), Horacio Alberto Valdéz.

En su fallo, la magistrada planteó la situación generada en 2017 cuando integrantes de la conducción del PJ se postularon como candidatos por Unidad Ciudadana, como el vicepresidente del sello nacional Daniel Scioli.

“Reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el general Juan Domingo Perón”, planteó la jueza.

Por la tarde, se registraron momentos de tensión en la sede del PJ nacional de la calle Matheu, cuando Barrionuevo se presentó para formalizar su asunción como interventor pero Gioja, quien se encontraba dentro del edificio, no lo reconoció como nuevo titular del partido y advirtió que todavía se está en el plazo para apelar la medida judicial, lo cual realizará este miércoles a primera hora.

Barrionuevo ingresó al edificio a las 15:20, escoltado por colaboradores y abriéndose paso gracias a un cordón formado por afiliados de Gastronómicos.

Poco después se retiró del lugar y denunció que Gioja se había “atrincherado en una oficina” y negado a recibirlo, por lo que anunció que pediría a la Justicia su “desalojo”.

“(Gioja) se ha encerrado en una oficina. Vamos a pedir el desalojo, lo tiene que hacer la Justicia”, sostuvo Barrionuevo minutos después de haber ingresado a la sede del PJ nacional, donde cumplió la formalidad de asumir al frente del partido, según indicó.

“Están encaprichados y quieren apelar. Que lo hagan cuando quieran, pero el interventor, según la Justicia, soy yo”, agregó el sindicalista, quien recordó que el fallo a favor de la intervención se produjo porque “el PJ estaba en acefalía”.

Poco después de que Barrionuevo abandonara el edificio, Gioja salió a hablar con la prensa y sostuvo que no lo reconoce como interventor del Partido Justicialista, al tiempo que negó haberse “atrincherado” en la sede como advirtió el gastronómico.

“La verdad es que no me suena (que Barrionuevo sea el interventor), al presidente lo elige el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe, no entendemos el por qué de esto”, sostuvo el sanjuanino, quien consideró que se trata de una suerte de “divide y reinarás”.

Al hacer referencia a por qué no lo reconoció como interventor, señaló que la resolución judicial “no dice el documento” de identidad de Barrionuevo; que el dirigente gremial” está afiliado a un partido provincial de Catamarca” y que además este miércoles a las 7:30 “va a haber una apelación” al fallo que dispuso la intervención.

Por último, Gioja denunció que el presidente Mauricio Macri está detrás del fallo de Servini: “Creemos que hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el PJ”, afirmó.

Más temprano, en declaraciones a radio La Red, el ex gobernador cuyano resaltó que “el partido está absolutamente normalizado” y recordó que la semana pasada hubo una reunión del Consejo Nacional del PJ, algo que volverá a producirse este miércoles.

A última hora de la tarde, la tensión regresó a la sede del PJ cuando un grupo de militantes afines a Gioja trató de ingresar a la sede para reforzar la “resistencia” al desalojo de Gioja, pero policías apostados en el lugar impidieron su entrada.

Los agentes de la Policía de la Ciudad se presentaron en las puertas del edificio para chequear “la negativa del diputado Gioja de abandonar la sede del partido”, por lo cual la jueza “dispuso la implantación de un servicio policial que impida nuevos ingresos al local partidario y permita la salida irrestricta”, informó la fuerza en un comunicado.

Antes de que el diputado nacional abandonara la sede del partido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró una orden de allanamiento y desalojo del edificio del barrio porteño de Balvanera, en respuesta a una denuncia de Barrionuevo luego de que Gioja desconociera el fallo de Servini de Cubría.

Finalmente, el sanjuanino se retiró del lugar a las 21:25 y afirmó que este miércoles van a “seguir trabajando” en la situación: “Sin esto está tomado o no, vamos a ver dónde hacemos la reunión”.

recuadro—————–

La intervención judicial

En su fallo, Servini sostuvo: “Se advierte que el reclamo de intervención judicial se expande no sólo de manera territorial como pedido propio de afiliados de numerosas provincias, sino que también se amplía la representación de los solicitantes, que provienen tanto de sectores sindicales como de sectores políticos”.

Ante esos reclamos, la jueza explicó que “resulta necesario forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e institucional como la que afecta al Partido Justicialista de Orden Nacional en la actualidad” y recordó las derrotas electorales en 2015 y 2017, las cuales consideró que “han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación”.

Para Servini, se trata de una “suerte de vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al sólo efecto de obtener una ventaja electoral”.

También advirtió que la “situación de conflicto” tiene su “réplica” en distritos como Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz y Santiago del Estero.

En tanto, el apoderado y fundador de la línea “Justicia y Dignidad Peronista” y uno de los impulsores del pedido de intervención, Oscar Diani, celebró la decisión y advirtió que los sellos provinciales de distritos populosos como la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza “también están flojos de papeles, están en la cuerda floja”.

“Hace 30 días me reuní con Su Señoría y me dijo que el PJ estaba en un clima de crisis por la inestabilidad que tiene”, contó en diálogo con NA, y agregó: “Ahora hay que llamar a elecciones”.