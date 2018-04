Jugaron un torneo en el Paseo del Fuego

RIO GRANDE.- Tomás Iglesias (Sub 8), Mateo Romeu (Sub 10), Julián Barreda (Sub 12), Martina Fontenla (Sub 14), Fernando Poratto (Sub 16) y Santino Zapata (Sub 20) ganaron sus respectivas categoría en el marco del torneo de ajedrez que se jugó el sábado 14 en el Shopping Paseo del Fuego, en Ushuaia, con la organización del Círculo de aquella ciudad (CAdU), y el auspicio de los locales de ese centro de compras, y del Instituto Municipal de Deportes.

Fue por sistema suizo, a 4 rondas, y con un ritmo de juego menor a 30’ para cada uno de los cerca de 40 participantes. Guillermo Navarro (vicepresidente del IMD), representantes del Shopping y miembros de la comisión del Círculo estuvieron presentes en la premiación.

Por su parte, mañana (21:00, en la sede del Círculo, en Las Gaviotas y del Michay) se jugará la 2ª ronda del Memorial Mirta Pralong (suizo, 4 rondas, 35’ +10”, 45’ en relojes analógicos), en homenaje a quien en vida fuera mecenas del juego ciencia en la capital provincial.

Asimismo, el sábado 21 en Ushuaia (10:00, 13:30 y 16:00, en el Museo Marítimo), y el sábado 28 en Río Grande (en los mismos horarios, en el Club Social y Deportivo Los Ñires) se disputará el IRT Malvinas Argentinas (suizo, 6 rondas, 60’ + 30”), organizado en forma conjunta por el Círculo de Ushuaia y el Comité Ajedrez Rotary Club Isla Grande (Río Grande), destinado a los jugadores menores de ambas entidades.

Torneo Paseo del Fuego

Sub 8: 1.Tomás Iglesias; 2.Catalina Romeu; 3.Brisa Carballo. Sub 10: 1.Mateo Romeu; 2.Clara Romero; 3.Matías Mato. Sub 12: 1.Julián Barreda; 2.Lionel Colque; 3.Miguel Roig. Sub 14: 1.Martina Fontenla; 2.Lautaro Olmos; 3.Emiliano Astorga. Sub 16: 1.Fernando Poratto; 2.Braian Ballesteros; 3.Rafael Poratto. Sub 20: 1.Santino Zapata; 2.Ayelen Martínez; 3.Vanesa Mamaní.

Memorial Mirta Pralong

Ronda 1 (05/4): Ramiro López-Juan Carlos Arias 0-1; Julián Barreda-Facundo Nocetto 1-0; Pablo Pereda-Fernando Diéguez 0-1; Tomás Iglesias-Ignacio Pozzoli 1-0; Vicente Pozzoli-Gastón Kreps 1-0; libre: Horacio Pulido (1). Ronda 2 (19/04): Arias (1)-Iglesias (1), Pulido (1)-Barreda (1), Diéguez (1)-V.Pozzoli (1), Nocceto (0)-López (0), Kreps (0)-Pereda (0); libre: I.Pozzoli (0).

IRT Malvinas Argentinas

Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU): Martina Fontenla (ELO: 1.346), Julián Barreda (1.100), Tomás Alegre, Gustavo Kogan, Facundo Nocetto, Fernando Poratto, Rafael Poratto y Horacio Pulido. Rotary Club Isla Grande (RCIG): Antonio Yanacón (1.110), Salvador Almirón, Nazarena Buscemi, Sebastián Cruz, Tomás Foschiatti, Zoe Foschiatti, Leandro Frutos, Francisco Ortiz, Yain Romero y Damián Vargas. Club de Ajedrez de Río Grande (CARG): Santiago Borbea (1.344).