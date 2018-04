Hidrocarburos: Se inauguró el Proyecto Incremental Area Magallanes en la zona del Faro Vírgenes

A partir de la puesta en marcha del PIAM, la producción se incrementa de 2,4 millones de metros cúbicos diarios de gas a más de 4 millones metros cúbicos por día. Esto implica un aumento del 60% en la producción de gas del yacimiento.

SANTA CRUZ.- Con el objetivo de aumentar sustancialmente la producción de gas natural y petróleo crudo asociado del yacimiento, ubicado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, en el lado argentino; se puso en marcha este miércoles el Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM).

El proyecto es operado por ENAP en sociedad con YPF, en el que ambas empresas invirtieron 354 millones de dólares.

Fue lanzado en un acto que tuvo lugar en la zona de Faro Vírgenes, al sur de la provincia de Santa Cruz, el cual contó con la presencia del secretario de Hidrocarburos de la Nación, Marcos Pourteau; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el vicepresidente Ejecutivo de Upstream de YPF, Pablo Bizzotto; el gerente general de ENAP, Marcelo Tokman y el gerente general de ENAP Argentina, Eduardo Tapia Alvayay.

Marcelo Tokman, señaló que “gracias a los años de experiencia en exploración y producción off shore (costa afuera), hemos logrado poner en marcha este ambicioso proyecto que, contribuye al abastecimiento energético de Argentina y al fortalecimiento de la integración energética regional”.

Por su parte Pablo Bizzotto, dijo que el proyecto PIAM “forma parte de nuestro proyecto estratégico como empresa que aporta inversiones, tecnología e innovación con el objetivo alcanzar el máximo desarrollo energético para el país”.

Como parte de la actividad de inauguración, los asistentes se trasladaron en helicóptero desde el continente hasta una de las cinco plataformas operativas ubicada a 18 kilómetros de la costa, donde pudieron recorrer las instalaciones y conocer cómo se desarrolla un proyecto off shore en un sitio inhóspito, con dificultades climáticas y logísticas extremas, como lo es el Estrecho de Magallanes.

La producción

A partir de la puesta en marcha del PIAM, la producción se incrementa de 2,4 millones de m3 diarios de gas a más de 4 millones m3/día. Esto implica un aumento del 60% en la producción de gas del yacimiento, y del 25% en la producción de petróleo crudo asociado, que pasa de los 800 m3/día, a 1.000 m3/día aproximadamente.

Como parte del plan de inversiones llevado a cabo durante 18 meses, en el que participaron más de 1.000 personas en el pico de los trabajos, una de las etapas clave del proyecto fue el tendido de un ducto de 18 kilómetros sobre el lecho marino desde la costa de Faro Vírgenes hasta la plataforma AM2. Junto con ello, se construyeron nuevos ductos entre las plataformas y se efectuaron diversas modificaciones en las mismas, tareas en las que participaron buques especializados de diferentes partes del mundo.

Asimismo, se construyó una nueva planta de tratamiento, donde se realizó el montaje de compresores de 9.000 HP de potencia, y donde se trata la producción incremental de gas.

Las empresas

Enap Argentina fue creada en 1991 y es la filial local de la empresa estatal de hidrocarburos de Chile ENAP. Con seis plataformas productoras de petróleo y gas construidas, instaladas y operadas por medios propios frente a la boca oriental del Estrecho de Magallanes, ENAP Argentina es el principal operador off shore del país. Su fuerte presencia en la Cuenca Austral, se completa con la Concesión de Exploración del Área on shore El Turbio Este y el bloque off shore Octans Pegaso, ubicado en las costas de la localidad de Río Gallegos.

En tanto, YPF es la principal empresa de energía de la Argentina, con una participación en la producción de petróleo y gas del 43% en el mercado local y del 56% en naftas. YPF es líder en la producción de recursos no convencionales. Es una compañía de energía integrada que genera una oferta variada: gas natural, electricidad, combustibles, insumos petroquímicos, lubricantes y productos para el agro, entre otros.