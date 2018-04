“Hay docentes que no cobran hace tres meses”

Esta mañana, ATE llevó el reclamo a la sede del Ministerio de Educación en la esquina de Don Bosco y Alberdi, para pedir respuesta por los sueldos adeudados de trabajadores de la educación.

RIO GRANDE.- Cerca de las 10 de la mañana un grupo de manifestantes de ATE, se acercó a la sede del Ministerio de Educación en Río Grande, para reclamar por los sueldos de los docentes adeudados, en algunos casos por más de tres meses.

“El reclamo es puntual, más allá de todo lo que está pendiente. Exigimos el pago del sueldo de los compañeros que no están cobrando desde hace tres meses. En los tres niveles, han tomado horas y cargos, proyectadas desde el año pasado por cada institución”, explicó Luis Córdoba, representante de ATE.

Además de la falta de pago, desde el sector docente denunciaron que no tienen respuesta o información acerca del por qué de la demora en el pago de sus haberes: “Nosotros nos hemos asesorado, que todo el trámite que el compañero docente debía hacer en cuanto a las planillas de alta, está hecho. Las instituciones, que han girado al Ministerio de Educación, está aprobado por el Ministerio de Educación, y han girado los bolcines para donde corresponde la carga para el cobro. No pueden después de tres no pagar, el salario que es de carácter netamente alimentario”, remarcó Córdoba.

Y agregó:”Los compañeros ya han trabajado, y lo que corresponde es que les paguen ya lo que les deben hace tres meses”

El sindicalista también confirmó que aún no tienen una respuesta formal de las autoridades, y que sólo Secretario de Educación Pablo Gatamora y se comrpometió a hablar con quien corresponda para dar la orden de que se paguen los sueldos: “Lo más triste es que no hay motivo por el que no se paguen los sueldos”, dijo.

La espera de respuesta será hasta mañana, si continúan en incertidumbre, el lunes comenzarán con la presentación de recursos administrativos, y recursos de amparo ante la justicia: “El sueldo es de carácter alimentario, no se puede retener ni dejar de pagar”, concluyó Córdoba.