Frente a la delegación de Educación, docentes nucleados en ATE reclamaron el pago de haberes

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado realizaron una ruidosa protesta frente a la delegación de Educación, reclamando por el pago atrasado de salarios de docentes que están agremiados a esa entidad sindical y que desde febrero no cobran.

RIO GRANDE.- Integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevaron adelante una manifestación en la puerta de la delegación del Ministerio de Educación que se encuentra ubicado en Alberdi y Don Bosco de esta ciudad.

El reclamo se corresponde con exigir el pago del sueldo de una cantidad no especificada de docentes que, desde febrero, no están cobrando sus haberes.

Según aseguraron algunos manifestantes, “en los tres niveles han tomado horas y cargos, y la verdad es que después de tres meses, que no paguen y no tengan respuesta, es inaudito, no se puede más”.

El Sureño mantuvo una entrevista con Luis Córdoba, quien es paritario de ATE y que se encontraba en el lugar. Dijo que “tenemos compañeros que no están cobrando desde el año pasado. Les falta que les abonen septiembre y octubre de 2017 y, desde las autoridades gubernamentales no nos dan respuesta, ni siquiera para decir ‘no cobrás por tal motivo’.

El manifestante reprochó que “ni el Ministro de Economía me va a decir que tenemos que seguir aguantando porque, a los docentes, y a sus hijos, hay que darles respuesta. Los compañeros ya han trabajado y lo que corresponde es que les paguen ya lo que les deben hace tres meses”.

Señalaron haber hablado con el secretario de Educación Pablo Gatamora y adelantaron que, en esa oportunidad, se comprometió a hablar con la gente que corresponda para dar la orden de que se paguen los sueldos, lo que a la fecha no ha sucedido.

Córdoba aseguró que, por el momento, “no tenemos planificado hacer paro, sí las retenciones de servicio a los compañeros que corresponda y habilitar la parte legal con los abogados para que se hagan los reclamos administrativos y amparos ante la justicia”.

Finalmente reconoció que desde el sector estuvieron de acuerdo con que se aplique el sistema SIGE “porque prometieron que iba a regularizar los pagos, que era algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo”; pero sólo “las bajas se agilizaron y están a la orden del día, entonces esto es una tomada de pelo”.