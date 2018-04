Finalizó exitosamente la Liga Municipal de Fútbol Infantil

USHUAIA.- Una verdadera fiesta se vivió en el acto de finalización de la 1ª Liga Municipal de Fútbol Infantil, que contó con la participación de 675 inscriptos entre femeninos y masculinos, que convocó a todas las familias de la ciudad.

En el acto de premiación estuvo el intendente Walter Vuoto que anunció el reacondicionamiento integral de la cancha de El Choconcito y la puesta en valor de otra cancha barrial que se sumará a la recuperada cancha de la plaza Los Pinos.

Este torneo “Apertura” contó con la participación de todos los clubes de Ushuaia, en las categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 y la categoría “libre” del femenino. Se jugaron 162 partidos distribuidos entre el playón del barrio Los Pinos, la cancha “Hugo Lumbreras” y la cancha “Cocol Gómez”; con 160 horas de juego y utilizando sólo a los profesores del IMD, 10 en total.

El Intendente expresó gran satisfacción por haber concretado la primera de fútbol infantil en la ciudad. “Haber podido llevar a cabo esta liga era un gran desafío y quiero agradecer especialmente al cuerpo de profesores, a los papás que acompañaron todos los días a sus hijos sin importar el frío, la lluvia o la nieve a disputar estos partidos. Es un día de mucha emoción para todos nosotros al ver la Cancha 4 colmada de chicos y la tribuna repleta de familias”, dijo.

Premios, trofeos, menciones especiales y la Banda Municipal fuero algunos de los momentos que animaron este cierre; pero sin duda alguna los aplausos de la tarde fueron para el anuncio del comienzo de los trabajos en la cancha del “Choconcito”.

“Para nosotros, es muy importante contar con los espacios para que todos nuestros chicos y chicas de la ciudad puedan practicar deportes, encontrarse y formar parte del equipo del barrio, del intercambio que nos permite crecer y mejorar. Ya lo hicimos con un espacio casi olvidado como fue la plaza Los Pinos, donde ahora, después de haberlo reacondicionado con césped sintético y luces, todos los días de la semana lo utilizan chicos y jóvenes para practicar deportes”, dijo Vuoto.

En el acto de premiación estuvieron presentes acompañando al intendente, el concejal Hugo Romero y el vicepresidente del Instituto Municipal de Deporte Guillermo Navarro.

Vuoto presente en la apertura del Tiro Federal

El Jefe Comunal participó de la reapertura de la temporada en el Tiro Federal “2 de Abril” de la ciudad de Ushuaia. Durante el acto anunció la creación de la Escuela Municipal de Tiro.

Con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música, el Intendente junto al presidente de la Asociación, Claudio Bugallo; su vicepresidente, Claudio Fernández; el director de tiro, Gustavo Oliva Gerli; los miembros de la comisión directiva David Nahuz, Alberto Miño y Edgardo Avicenta, demás socios, dieron por iniciada la temporada, a través del Torneo Interfuerzas y Libre de tiro práctico.

En el acto inaugural el Intendente se convirtió en un nuevo socio de la institución, un club federado a IPSC, que es la Asociación Nacional de Tiro Práctico y recibió un presente de parte del director de Tiro, Gustavo Oliva Gerli.

“Bestias en la Pista”

El domingo pasado llegó al microestadio “Cochocho Vargas”, la segunda edición de “Bestias en la Pista”, con la participación de unos 30 skaters de Ushuaia y Río Grande en la categoría Amateur.

Josué Oyarzo, organizador del evento y profesor de skate de la Escuela Municipal de Ushuaia explicó que se trató de la categoría amateur, que es semiprofesional, y “la idea es poder mostrarle a la gente el potencial que hay en la provincia, el progreso de los chicos en estos tres años que tiene el Skate Park”.

Un circuito de rampas, vigas y demás obstáculos para esta tarde, donde será premiado el mejor truco del día; también al más entusiasmado, ese que se anime a más; y habrá un concurso para ver el salto más alto realizado con la mayor cantidad de dificultades.

Por otro lado, el profesor aprovechó a invitar a todos esos chicos que quieran participar de la Escuela Municipal de Skate, con lugar nuevamente en el Cochocho, los días lunes y miércoles de 18:00 a 21:00.