Erik Varas se vuelve con buenas sensaciones de Italia

USHUAIA.- Los tiradores fueguinos Erik Varas y Athina González Ciavarella cumplieron con su participación en el Mundial Junior desarrollado en Verona (Italia) con balances ambiguos. Erik cayó en cuadro de 128 tras superar las poules en Top 30; mientras que Athina no tuvo un buen día quedando fuera en la fase clasificatoria.

Estaba claro que luego del Panamericano de Costa Rica todas las miradas para los máximos exponentes del Florete fueguino se encontraban puestas en el Mundial Junior.

Erik Varas arribaba con la ilusión de mejorar su nivel en este semestre, donde no se había sentido cómodo. Estuvo entrenando en París hasta que el 29 de marzo llegó a Verona. Se preparó junto a su entrenador y compañeros rumbo al Mundial Junior, que se disputó este sábado 7.

“Las sensaciones fueron muy buenas por primera vez en un tiempo, me sentí muy cómodo y disfruté los combates. Mi poule era complicada, como cualquiera a este nivel, y la empecé de la mejor manera ganándole 5-2 a un coreano. Después 5-2 con un alemán, 5-2 con un egipcio, 5-3 con un australiano hasta que en el quinto combate llegó la primera derrota por 3-5 con un mexicano. El último combate lo gané 5-3 con un serbio. Una lástima porque venía tirando con buena actitud y un gran nivel, la bronca es porque podía haber ganado los 6 combates que me hubieran ayudado a pasar mejor la ronda de poules”, resumió Varas en exclusiva.

Ingresando 36 de 188 al cuadro principal, se sacó de encima la tabla de 256 y entró directo a 128. Allí lo esperaba su amigo, el español Luis Delbergue, con quien entrena hace un par de años.

“El combate empezó a su favor, liderando siempre él por unos 3-4 toques. 2-6, 5-9 hasta el final del primer tiempo. Me sentía frustrado porque no le encontraba la vuelta hasta que en el minuto de descanso pude hablar con mi entrenador, ‘Beto’ Viaggio, quien me dio la orden de cambiar el plan táctico. El segundo tiempo comenzó mal, 6-12 a su favor pero rápido pude encontrar la forma de penetrar su defensa. El score llegó a estar 10-12 para él, luego tras dos errores 10-14. Después tuve un minuto muy intenso en el que logré ponerlo 13-14 y, lamentablemente, el último toque se lo llevó él por lo que perdí por 13-15”, resumió.

Y agregó que es “una derrota muy amarga ya que había pasado con un buen número y podía llegar bastante lejos en la competición, además de que me sentía muy bien, mucho mejor que en los últimos meses. Finalicé 68 de 188, resultado flojo pero me llevo buenas sensaciones”.

Ahora el plan será enfrentar la contienda por equipos este lunes 9 junto a Servello y Marino, previo a volver hacia Buenos Aires.

Athina no pasó

La tiradora fueguina Athina González Ciavarella, que venía de lograr su mejor resultado en el Panamericano de Costa Rica, finalizó 130º en una jornada que no la tuvo en sus días más lúcidos.

Fueron todas caídas: 2-5, 3-5, 3-5, 2-5 y 3-5 para cerrar la fase europea de la temporada.