Eposto defendió a los empleados de Secretaría de Seguridad

Luego del anuncio de la aprobación La Tecnicatura en Seguridad Pública y Ciudadana por parte del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica); el Secretario de Seguridad de la Provincia, habló al respecto, defendió también a los trabajadores del área de Seguridad, y pidió que la tarea de la secretaría no se politice.

RIO GRANDE.- El Secretario de Seguridad de la Provincia Javier Eposto, habló en FM del Pueblo (FM 94.5), acerca de la situación actual de las fuerzas de seguridad en la provincia. Respecto a la denuncia que pesa sobre el anterior secretario, dijo que hará públicas las resoluciones de la justicia, y expresó su deseo de trabajar junto a los Municipios.

Eposto recalcó que las fuerzas policiales están acomodadas, capacitadas, y trabajando de forma profesional y ordenadamente.

En cuanto a los Bomberos Voluntarios, el secretario admitió que la situación le preocupa: “a nadie la gusta tener un cuartel cerrado en medida de protesta. Según el estudio que hice, salió que hay una deuda de 44 millones, histórica de la época de Fabiana Ríos, la cual les va a ser pagada con obras, a los distintos cuarteles. Estamos liquidando los expedientes del mes de marzo de 2017. Entiendo también, o la gente de bomberos con la que hablé me dice que es engorroso el procedimiento de rendición”, explicó. Y aseguró que ya está trabajando en una forma de agilizar los procedimientos de pago.

Respecto a la denuncia que pesa sobre el antiguo secretario, Esposto, dijo que está esperando que se expida el tribunal de cuentas, y la justicia resuelva el procedimiento administrativo: “Estoy analizando sacar el expediente a la comunidad para limpiar el buen honor de la gente que trabaja en la secretaría de seguridad”, adelantó.

También pidió que no se politice la tarea de la Secretaría: “hablo de no meter los problemas o discusiones políticas que podamos tener, en la seguridad. Hay necesidad de sentarnos a trabajar en conjunto, poner a disposición la policía penitenciaría, defensa civil transporte, la municipalidad colaborará con otra cosa, para darle respuesta a la sociedad. A la sociedad no le importa qué bandería política tenemos, la sociedad no quiere más robos, ni accidentes de tránsito, o droga en las calles. Y yo creo que tenemos la posibilidad de hacerlo en conjunto”, remarcó.