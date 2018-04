En Chacra II: Otra vez Camuzzi Gas del Sur es blanco de los reclamos de los usuarios

Vecinos de un edificio de Chacra II encontraron una pérdida de gas y dieron aviso a la empresa que retiró los medidores y encargó reparaciones. Los damnificados trabajaron a contrarreloj para cumplir con lo solicitado pero hace una semana que siguen sin gas, porque no habilitan los medidores.

RIO GRANDE.- Vecinos de un edificio de Chacra II reclamaron airadamente una solución al problema que los ha dejado sin servicio de gas de red hace más de una semana y aducen que Camuzzi Gas del Sur, encargada de prestar el servicio, pone palos en la rueda para no habilitar los medidores.

Luis Schreiber, quien reside en un edificio de Chacra II ubicado en Prefectura Naval Argentina al 300, contó que “después de los atentados que sufrimos en nuestro edificio, y en el de al lado, donde los vecinos tuvimos que arreglar toda la instalación de luz, descubrimos que teníamos una pérdida de gas”.

“El regulador estaba roto, es una pieza que está antes de los medidores. Las cuatro familias que estamos vinculados a ese regulador de gas, cometimos el error de haber llamado a Camuzzi Gas del Sur. Es triste que lo digamos, pero llegamos a una situación de abandono que nos preocupa”, relató a Radio Fueguina.

Asimismo, dijo que “el regulador perdía, entendimos que por estar fuera de la casa debíamos llamar a Camuzzi Gas del Sur. Nosotros no íbamos a tocar nada, por eso llamamos a la empresa para que haga el arreglo”.

“Notamos muy mala intención desde el momento en que vinieron a sacar el cepo. A la gente que vino al edificio, le pedimos que nos digan que teníamos que hacer, porque una de las familias del edificio no la está pasando bien y por eso queríamos hacernos cargo del arreglo”, explicó.

Y prosiguió que “como no tienen guardia, nos dijeron que teníamos que esperar todo el fin de semana sin gas. Les preguntamos que era lo necesario para reinstalar el gas. Nos dijeron que teníamos que llamar a un matriculado, que el especialista iba a hacer la prueba de hermeticidad y que, si estaba todo bien, el martes recién podíamos tener gas”.

“Nos dijeron que teníamos que esperar. Todo el fin de semana pasado tuvimos gente trabajando a contrarreloj para poder tener gas el lunes”, dijo y a añadió que “ahora resulta que nos salen con otra cosa. Según la normativa nueva, el codo del calefón tiene que estar a casi 50 centímetros más abajo. Para hacer eso, tengo que cortar la mesada, todos los vecinos tenemos que hacer lo mismo”.

Por ello, el vecino contó que “fuimos a Camuzzi Gas del Sur a hacer el reclamo, no nos atendieron, protestamos y no les importa. Siempre pasa lo mismo con esta empresa que atiende mal y a desgano, casi como si nos hicieran un favor”.

Finalmente, Luis Schreiber se preguntó “¿por qué no nos dijeron todo de una vez?” y razonó: “Me molesta mucho que no les importe la gente, que les de lo mismo si la gente pasa frio. Era mucho más fácil que nos dijeran todo así podíamos hacer una reparación una sola vez y no en etapas, condenándonos a vivir sin gas durante más de una semana”.