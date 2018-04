El sábado se presentó la obra “Bestiario de América” y actuó el trío de jazz “Play On”

El stand de Tierra del Fuego de la Feria del Libro de Buenos Aires inauguró sus actividades con la presentación del libro “Bestiario de América”, del artista Jorge Bernard. También se presentó el trío de Jazz “Play On”.

RIO GRANDE.- Jorge Bernard presentó el sábado en la Feria del Libro de Buenos Aires su “Bestiario de América”. Una compilación de mitos urbanos y seres fantásticos que son parte de la tradición de las diferentes regiones de Argentina y otras partes de Latinoamérica.

“Para mí es un gran honor y una enorme felicidad estar representando a la provincia de Tierra del Fuego con esta obra ante los máximos exponentes del mercado editorial de Argentina y el mundo”, expresó Bernard.

El autor, además, manifestó que la obra pretende poner en valor el conocimiento y el mundo mágico de nuestros pueblos americanos, que se mezcló también con la riqueza cultural que aportaron los inmigrantes europeos cuando llegaron a estas tierras.

Durante la presentación Bernard pudo explicar el proceso de investigación que lo llevó a descubrir estos seres, retratarlos, y compilarlos en un volumen que mucho se asemeja a los bestiarios de la Edad Media, en la que muchas veces seres reales se transformaban en fantásticas criaturas con orígenes tortuosos y el destino de vagar por esta tierra condenados o mágicos. Además, la velada estuvo acompañada por la música de Micaela Sancho y su Trío de Jazz.

Actualmente Bernard trabaja en otro proyecto literario, es una novela ilustrada, ambientada en la Patagonia. Aunque el artista prefirió no adelantar mas detalles.

El libro Bestiario de América se puede adquirir en las librerías de la ciudad de Río Grande, y pronto estará disponible en librerías de Ushuaia. También es posible adquirirlo solicitándolo a través del correo electrónico: [email protected] o a través del 02964-615062.

A todo jazz

El Trío de Jazz “Play On” está integrado por Micaela Sancho en voz, Paula Guillén en batería, y Nazareno Sancho en guitarra. El grupo, formado en Ushuaia, interpretó distintas obras clásicas y contemporáneas del jazz, soul y funk.

“Sunday Morning”, ” That’s what I like”, ”Valery” y “Stronger Than Me” fueron algunas de los temas que interpretó el trío Play On, con los que cautivaron al público presente y gracias a los cuales se llevaron un fuerte aplauso.

“Es la primera vez que estamos en la feria del libro, muy contentos de poder participar del espacio y formar parte de esta propuesta que no sólo incluye artistas literarios sino también otras expresiones como la ilustración y la música” expresó Micaela Sancho y agregó “hemos preparado un repertorio variado para todos los gustos”.

La muestra

La Feria Internacional del Libro es un espacio muy importante en cuanto a visibilización, promoción y contactos para los artistas de todos los géneros que participan en el stand de Tierra del Fuego. Miles de personas de todo el mundo se acercan a buscar y experimentar nuevas propuestas culturales de los distintos puntos del país. Promocionar los artistas y la cultura fueguina potencia nuestro territorio por eso es importante acompañar y sostener estos espacios