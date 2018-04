El sábado arranca la segunda fecha con dos buenos partidos

RIO GRANDE.- En la continuidad del certamen Apertura de Futsal AFA “Curva Miranda” en primera división, el sábado arrancará la segunda fecha con dos buenos cotejos en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV; primero lo harán Escuela Argentina ante Progreso y a continuación Club de Amigos frente a Metalúrgico.

Los restantes juegos -sólo dos-, se disputarán el día domingo con los enfrentamientos entre San Isidro y Unión Antártida Argentina por un lado, y Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy frente a Parque Futsal por el otro, quedando pendiente el choque entre Camioneros y Estrella Austral por estar estos definiendo el torneo Clausura de Fútbol 11, también dependientes de la Liga Oficial; mientras que el campeón Defensores Futsal tiene fecha de descanso.

El sábado, los primeros en salir a jugar a partir de las 21:00 serán los primeros elencos de Escuela Argentina y Progreso, dos equipos que llegan con realidad diferentes pese a que son nuevos en la categoría. En este cotejo se reeditará la final del certamen Apertura del año pasado de Primera B, donde Progreso se quedó con el título, y llega mejor en lo anímico después de arrancar venciendo a Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy ajustadamente, después de ir con varios goles de ventaja, por lo que sabe que no puede cometer los mismos errores de desconcentración.

Escuela por su parte, cayó y feo en su debut ante Club de Amigos y para enderezar el rumbo de movida en el actual certamen, sabe que tiene una gran oportunidad de alcanzar su primera victoria de la temporada.

Y como cierre de la doble programación, el mejor juego será el que protagonicen Club de Amigos ante Metalúrgico, otro duelo de equipos con realidades diferentes; los primeros vienen de golear a Escuela Argentina 10 a 2 donde mostraron la base de siempre más algunos retoques; mientras que los segundos con muchas bajas, le hicieron un gran partido en la primera etapa al campeón Defensores y ahora necesitan alcanzar sus primeras tres unidades del campeonato.

Por el lado de Club de Amigos volverán a presentarse jugadores de la talla de Willy Villarroel, Leo Barrios, Jeremías Abdala, Rubén Gallo y los hermanos Roque y Enzo Mora entre otros, mientras que por la UOM habrá que ver si implementan el mismo sistema ofensivo que utilizaron en la primera fecha cuando en ataque siempre lo sumaron a Lucas Zurita como arquero jugador.

Ausencias en los Odesur

Los Juegos Odesur se disputarán del 26 al 30 de mayo en la ciudad boliviana de Cochabamba. A este momento hay tres países que no van a participar: Uruguay, Venezuela y Chile.

La Selección Argentina entrena en Ezeiza de cara a los Juegos Odesur que se jugarán en Cochabamba (Bolivia) del 26 al 30 de mayo. Para este torneo, el entrenador Diego Giustozzi trabaja con todos jugadores del medio local, excepto los de Boca, que se sumarán luego de disputar a fin de mes la Copa Libertadores en Brasil.

De los diez países que conforman el torneo, tres ya confirmaron que no participarán por decisión de sus Comités Olímpicos Locales. Uruguay, Venezuela y Chile (ahora comandada por el rosarino Vicente De Luise) no estarán en el torneo continental, que no es organizado por Conmebol, si bien tendrá todas sus reglas y estructura arbitral. Los partidos se jugarán en el Coliseo del Trópico y al ser siete los participantes, la Conmebol decidirá la forma de disputa.

La programación

Sábado 14 de abril – Gimnasio Jorge Muriel

21:00 – Primera A Escuela Argentina vs. Progreso

22:30 – Primera A Club de Amigos vs. Metalúrgico

Domingo 15 de Abril – Gimnasio Escuela Nº 4

12:30 – Primera C Lanús vs. Sin. Luz y Fuerza

14:00 – Primera C Austral FC vs. Héroes de Malvinas

15:30 – Primera C Gremio vs. Dínamo

17:00 – Primera C Victoria “C” vs. Juventud

18:30 – Primera C Kapones vs. Defensa y Justicia

20:00 – Primera C JIR vs. Rivadavia

21:30 – Primera C San Francisco vs. Deportivo Ardiles

Domingo 15 de Abril – Gimnasio Jorge Muriel

13:00 – Primera B Los Troncos vs. Concepción

14:30 – Primera B Mitre FC vs. Barcelona RG

16:00 – Primera B Pomelo Hidráulico vs. Victoria

17:30 – Primera B Intevu FC vs. Club de Barrio

19:00 – Primera B Atlético RG vs. Santa Inés

20:30 – Primera A San Isidro vs. Unión Ant. Arg.

22:00 – Primera A Filial GyE Jujuy vs. Parque Futsal

* quedará pendiente el juego entre Camioneros y Estrella Austral quienes deben jugar cuartos y posiblemente semifinales del Torneo Clausura de Fútbol 2018 durante el fin de semana. Defensores Futsal tiene fecha libre.

Posiciones – Primera A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Club de Amigos 3 1 1 0 0 10 2

2º Defensores Futsal 3 1 1 0 0 8 3

3º Unión Ant. Arg. 3 1 1 0 0 6 4

4º Progreso 3 1 1 0 0 7 6

5º San Isidro 3 1 1 0 0 3 2

6º Estrella Austral 0 1 0 0 1 2 3

7º Filial GyE Jujuy 0 1 0 0 1 6 7

8º Parque Futsal 0 1 0 0 1 4 6

9º Metalúrgico 0 1 0 0 1 3 8

10º Esc. Argentina 0 1 0 0 1 2 10

— Camioneros — — — — — — —

Goleadores

Francisco Chávez Unión Ant. Arg. 3

Facundo Perpetto Defensores Futsal 3

Sebastián Villarroel Club de Amigos 3

Matías Chávez Defensores Futsal 2

Juan Etelechea Filial GyE Jujuy 2

Héctor Godoy Progreso 2

Cristian González Parque Futsal 2

Enrique Quispe Filial GyE Jujuy 2

Juan Ruiz Progreso 2

Leonel Villafañe Estrella Austral 2