El lunes 9 de abril comienza la campaña de vacunación antigripal en la provincia

Casi 10 mil dosis contra la gripe destinadas a niños y adultos en riesgo estarán disponibles desde el lunes en los vacunatorios y centros de salud de Tierra del Fuego.

RÍO GRANDE.- Desde el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, darán inicio de forma oficial a la campaña de vacunación antigripal 2018 el próximo lunes 9 de abril. La responsable del Programa Provincial de Inmunizaciones, Luciana Bellone, afirmó que “las dosis destinadas son 2 millones para todo el país, pero en el caso de Tierra del Fuego son unas 6 mil dosis de adultos y casi 3.500 dosis para población pediátrica”.

Además señaló que “las dosis van llegando por tandas, tenemos las necesarias para comenzar la campaña y cubrir una buena parte del año”.

“La idea es que hasta el inicio del invierno, las personas de riesgo, personal de salud y personal esencial ya estén vacunados, lo cual es la primera etapa”, detalló.

Con respecto a las recomendaciones del año anterior, Bellone señaló que “no ha habido cambios, sigue siendo una vacuna destinada a los lactantes de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de riesgo de 2 a 64 años y mayores de 65 años sin ningún factor de riesgo”.

“La idea es ofrecerla en todos los centros de atención, en los vacunatorios centrales en los hospitales de Ushuaia y Río Grande y en Tolhuin”, expresó y detalló que “el horario de atención son de 8.00 a 20.00 en los centros de salud y en el vacunatorio central de 9.00 a 19.00”.

Asimismo precisó que “solamente requieren orden médica aquellos que tengan algún factor de riesgo, alguna enfermedad que los haga objetivo de esta vacuna”.

Población objetivo

Se vacuna a la población vulnerable que son los niños de entre 6 meses y 2 años de vida, embarazadas que por su condición sufren una disminución de las defensas y puérperas hasta los diez días de producido el parto si no fueron vacunadas durante el embarazo. Deben vacunarse también todas las personas mayores de 65 años.

Entre los 2 años y los 65 se vacuna a aquellos que tengan algún tipo de patología como las enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades pulmonares, patologías cardíacas o insuficiencia renal. Por último, también deben vacunarse el personal de salud, las personas obesas extremas, diabéticos y personas inmunocomprometidas como así también los convivientes de los niños prematuros menores a un kilo y medio y desnutridos severos, entre otros.

En el caso de las personas entre los 2 años y los 65 años deben dirigirse a los vacunatorios con una orden médica que indique que deben ser vacunados.

Mientras que los adultos menores de 65 años y niños que no tienen factores de riesgo, que se quieren vacunar contra la gripe, deben hacerlo mediante orden médica y comprándola en farmacias donde se las pueden aplicar. “Nosotros no proveemos estas vacunas a personas que no entren en los grupos de riesgo”, aclaró Bellone.

¿Por qué es importante vacunarse contra la gripe?

Esta infección viral aguda se transmite con mucha facilidad de una persona a otra y en comunidades cerradas. El contagio es a través de secreciones respiratorias infectadas al toser, estornudar o hablar, y luego otros las inhalan en el ambiente o tocan superficies contaminadas.

“Es una característica que el virus se expanda de persona a persona. Además el virus queda bastante tiempo en las superficies y en las manos. La gente a veces no se las lava, se las lleva a la boca y nariz y el virus entra rápidamente”, explica la doctora infectóloga y coordinadora médica de vacunas en el adulto de Helios Salud, Hebe Vázquez.

Para prevenir, es indispensable el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol en gel, y cubrir la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar. También se recomienda desinfectar las superficies con agua y lavandina, sobre todo en lugares donde hubo casos de gripe.

La doctora Vázquez hace hincapié en la prevención para evitar casos de contagio. “En primer lugar, hay que darse la vacuna, y también priorizar el lavado de manos”.

Los síntomas de la gripe son: fiebre alta, tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y/o garganta, cansancio e intenso malestar y ligera secreción nasal. Ante estos signos es importante consultar a un médico y no recurrir a la automedicación. También se advierte no tomar antibióticos, ya que no funcionan en esta patología.

“Una cosa es un resfriado común y otra es la influenza o gripe que, en los grupos de riesgo, como embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas o mayores de 65 años, la gripe, no solo da fiebre alta y dolor de cabeza sino que puede complicarse con una neumonía viral por gripe o facilitar una neumonía por entrada de bacterias. Y a partir de medicación que se da precozmente, se evita las complicaciones, pero eso lo evalúa el médico y si se automedica, también se pierde tiempo”, detalla Vázquez.

La vacuna antigripal es la herramienta más útil para prevenir la gripe y sus complicaciones. Aunque se recomienda suministrarla en otoño, su aplicación también es oportuna y aconsejable hasta septiembre, en especial, para aquellas personas que no la hayan recibido y que tengan factores de riesgo para desarrollar la enfermedad y sus complicaciones.

“Para ser exactos, el momento indicado para vacunarse es ahora. Por eso ya se empezó a aplicar. Es porque los virus comienzan a circular pero aumenta la circulación en el mes de mayo, entonces uno necesita vacunarse durante abril y que por lo menos pasen 10 o 12 días para que uno desarrolle defensas, anticuerpos y poder así protegerse de la gripe”, informa la doctora.

Las personas que integran grupos de alto riesgo y deben recibir la vacuna son: niños entre 6 meses y 2 años de edad, adultos mayores de 65, embarazadas, puérperas, inmunosuprimidos (incluyendo VIH), fumadores, personas con obesidad mórbida, y aquellas con enfermedades crónicas (respiratorias, diabetes, renales, hepáticas, etc).