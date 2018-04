Dura respuesta de González a Rossi

La concejal de FORJA retrucó los dichos de su par Paulino Rossi, quien aseguró que hubo lobby de las concesionarias para no aprobar el proyecto de impuestos a los cero kilómetro acopiados. “Esto necesitaba más trabajo porque lo que pretendía el concejal”, aclaró.

RIOGRANDE.- La concejal de FORJA salió al cruce de las acusaciones de su par Paulino Rossi, quien aseguró que el lobby de las concesionarias de autos impidió aprobar el proyecto que busca gravar el acopio de vehículos cero kilómetro en sus depósitos.

González, que le mandó carta documento a su par, aseguró: “a él no le parece grave imputarme falsamente de un delito, pero sí le parece grave que a mí me moleste. Yo esperé una semana para que se desdiga y eso no sucedió. Hay cuestiones que tengo claras, tenemos inmunidad de palabra, pero no podemos permitir que se diga lo que se dice”.

“No tengo intereses con las concesionarias, no hago lobby para nadie y lejos estoy de tener intereses con los concesionarios de la ciudad”, aclaró; y señaló: “quiero dejar en claro que si observas la ordenanza no tenes más de cuatro líneas en los considerandos y los fundamentos tampoco tiene nada. Nos invita a aprobar el proyecto y por eso no lo acompaño, porque hay pocos fundamentos y no tenía trabajo parlamentario”.

Finalmente, Verónica González aseguró: “Esto necesitaba más trabajo porque lo que pretendía el concejal Rossi, iba a generar que se frenara la especulación en el marco que estamos hoy, donde impera el libre mercado y no hay control”.