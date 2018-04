Docentes pararon y movilizaron en reclamo de aumento salarial y la situación del IPES

Durante la jornada de paro docente que se llevó adelante ayer en toda la provincia por la falta de una oferta salarial, los trabajadores de la educación se movilizaron en Ushuaia y Río Grande. Se sumó al reclamo la situación del IPES Florentino Ameghino.

RÍO GRANDE.- La medida de fuerza del sector docente y movilizaciones que se llevaron adelante en Ushuaia y Río Grande están relacionadas con la falta de una oferta salarial en la mesa paritaria y en protesta por la denuncia penal realizada por el Ministerio de Educación contra los directivos del IPES Florentino Ameghino que avanza en la justicia.

En Río Grande, estudiantes y docentes del IPES participaron ayer de la movilizaron a la delegación del Ministerio de Educación. “No sorprende la medida judicial por la complicidad que ya todos conocemos que existe en la justicia de Tierra del Fuego, desde nuestra organización lo venimos denunciando desde el año pasado, los pedidos de paritarias que nunca se resolvieron a favor de los trabajadores; siempre la vara es distinta para medir la situación que atraviesan los trabajadores que cuando se trata del Estado, esta es una muestra clara”, dijo la secretaria de SUTEF Río Grande, Verónica Andino.

Y remarcó que “hay una complicidad lamentable entre el Ministerio de Educación y la justicia, sino no habría otra razón. Obviamente que la posibilidad de que se esté actuando bien siempre está, pero me permito la duda, por los antecedentes y todo lo que ha venido sucediendo. De la manera irregular que se ha procedido en el IPES, yo creo que no se puede decir que no hay ninguna mano atrás porque el mismo rector del IPES de Ushuaia lo ha dicho que está abierta la posibilidad de una auditoría y nada de eso sucedió”.

Asimismo sostuvo que “la entrega de cargos y de horas se ha hecho siempre de la misma manera, eso es lo que tiene para decir la gente del IPES que funciona hace más de 20 años. Algo pasó, porque no hay una situación que haya cambiado en cuanto a la entrega de cargos, todo eso se viene realizando de la misma manera bajo la autorización del Ministerio de Educación”.

Respecto al paro por la falta de una oferta salarial en la mesa paritaria de antes de ayer, Andino indicó que “ya se había decretado un paro para los compañeros del IPES, porque habían planeado esta movida; nosotros decidimos ayer también un paro en respuesta a la falta de parte del Gobierno a la cuarta mesa de discusión que convocan para no discutir nada, una mesa salarial que no tiene propuesta”.