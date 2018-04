Denuncian persecución laboral en Electrofueguina

Un grupo de representantes de la UOM concurrió esta mañana a la fabrica Electrofueguina para denunciar una situación de persecución laboral denunciada por los trabajadores.

RIO GRANDE.- Según informó Ángel Gordillo, del cuerpo de delegados viene discutiendo por este motivo de forma interna con la empresa, sin poder resolver el problema.

Concretamente, varios empleados han denunciado aprietes, persecución y exigencias desmedidas por parte de personal jerárquico: “Tenemos la oposición de la empresa, en lo que es la persecución a los trabajadores, varios trabajadores están siendo muy perseguidos, y la empresa no quiere dar el brazo a torcer, están tomando decisiones arbitrarias, exigiéndoles que hagan más de lo que pueden hacer los trabajadores”, sostuvo Gordillo.

El gremialista además, recalcó que llevan ya varias semana discutiendo por este motivo con los representantes de la empresa, y hoy tendrán una reunión convocada por el ministerio de trabajo, a las 12 del medio día.

“Estamos tratando de que la empresa se ponga a pensar que la persecución no lleva a ningún lado. El apriete no tiene que existir en ningún momento. No entendemos el por qué, aunque tenemos algunos jerárquicos que son ya conocidos, que en otras fábricas ya han tenido problemas, por la persecución, y el maltrato a los empleados.

Gordillo confirmó que los trabajadores están realizando sus tareas de forma normal, y dijo que en caso de no hallar solución, se analizarán las medidas a tomar, junto con los mismos trabajadores.