Debuta Rally Austral en los caminos de la Ruta J

USHUAIA.- Este fin de semana con 34 autos inscriptos se dará inicio a una nueva etapa en el automovilismo de la capital provincial. Será de la mano de Rally Austral, la organización presidida por Julio Andrade que busca reflotar la actividad en el sur de la isla. Habrá 8 pruebas especiales en los caminos de la Ruta J, que no se utilizan desde la década del 2000.

Ya ha pasado la espera de siete días y el retorno del rally a los caminos de la Ruta J ya es prácticamente una realidad. Esto se concretará este fin de semana, aunque los ruidos de los motores se han empezado a escuchar anoche con la revisación previa y de seguridad en los galpones de Jorge “Gato” Ivandic.

Lo concreto es que se ha dado a conocer el cronograma oficial de carrera, con 8 pruebas especiales por disputar con diversos horarios, aunque lo primordial para el público serán los cortes de ruta.

Decimos esto porque el sábado se cortará el ingreso desde el cruce entre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta J a las 9 de la mañana, en tanto que se habilitará tras el paso del barredor para que se movilicen rumbo al sector donde se desarrollarán las pruebas especiales 2 y 3.

Luego habrá una asistencia en la zona de Almanza, previo a la disputa del último tramo entre ese sector y Rancho Verde. Este cronograma se repetirá el día domingo.

Julio Andrade: “Tenemos 34 pilotos inscriptos”

El mandamás de Rally Austral, Julio Andrade, dialogó con MZL Deportes Radio en Nacional 92.1 y dejó algunas declaraciones importantes.

“Tenemos 34 pilotos inscriptos, esta noche (por anoche) tenemos la previa y seguridad donde van a quedar definidos aquellos binomios que puedan ser de la partida, aunque para nosotros ya es positivo que se hayan sumado los locales y algunos tanto de Tolhuin como Río Grande”, comenzó diciendo.

Y agregó que “está todo listo con el tema de seguridad y logística, solo esperamos que no haya accidentes y todo se pueda desarrollar de la mejor manera”.

“Esto es algo que me inculcó mi viejo y aunque no tengamos autódromo en Ushuaia voy a seguir luchando para que esto no se muera. Con trabajo se pueden hacer cosas buenas y a pesar de ser un grupo chico queremos lo mejor”, enfatizó para concluir.

CRONOGRAMA

Día Hora Actividad

Vie-27 17.00 Rampa Simbólica

Sab-28 10.00 PC 1: Ruta J – Puerto Almanza

Sab-28 12.00 PC 2: Puerto Almanza – Punta Remolino

Sab-28 14.00 PC 3: Punta Remolino – Puerto Almanza

Sab-28 17.00 PC 4: Puerto Almanza – Rancho Verde

Dom-29 10.00 PC 5: Ruta J – Puerto Almanza

Dom-29 12.00 PC 6: Puerto Almanza – Punta Remolino

Dom-29 14.00 PC 7: Punta Remolino – Puerto Almanza

Dom-29 17.00 PC 8: Puerto Almanza – Rancho Verde